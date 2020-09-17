黃勇文｜持續拚萬三、聚焦業績成長股

文/資深分析師黃勇文

全球受到美國對華為實施禁令下，加上許多的貿易限制，讓中美關係持續緊張。然而全球疫情持續的降溫下，經濟溫和的復甦；川普政府選前大放利多下，而聯準會政策將維持低利率，使的全球熱錢到處流竄，均有利於短線美股持續高檔震盪。本周台股因在蘋果新品加持下，使得權值股往上衝關，帶領指數回到萬三的多頭趨勢方向，加上月季線持續翻揚走升，近期有利於台股指數區間震盪往上。

近期在蘋果新品上市下，權王台積電(2330)再創下462元，創一個月以來新高，電子族群重回台股主流下，持續獲得市場看好；雖然受到華為事件影響，流失許多訂單，但不受庫存調整影響，公司獲利狀況不受影響下，仍然是台股的護國神山。熱錢湧入下，持續助長新台幣升值走勢，央行已經開始放手讓台幣升值下，資金行情已經開始已經開始股匯齊揚，讓台股走勢持續穩中透強。

回到加權指數而言，一萬三千點應該不是台股的歷史高點，但應該也算是次高的位階，通常股市拉回要連續性的下跌才會有趨勢性產生，上次8月中旬一根大量長黑，卻沒有連續性，有符合多頭的慣性，緩漲急跌，是主要的特色。整體而言，台股維繫多頭排列，卻沒有連續性的走勢產生，代表盤整是台股維持高檔震盪，畢竟金融市場是由資金所控制。未來台股成交量能夠穩定放出成交量時，自然台股萬三有機會短線會成為台股的支撐。

類股方面，由於市場資金棄傳產轉向電子股懷抱，台股本身要衝關，需要電子族群的帶動，雖然近期權值股大漲影響下，自然會有資金排擠效應；影響其他傳產的表現，但是低價股族群不受影響。建議高出低進，選股上不追高，利用拉回切入找買點，聚焦業績成長股，包含蘋果供應鏈，風力發電、遠距受惠股都是近期可以著墨的個股。

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