范振鴻｜淺談有條件攤平操作

文/華冠投顧分析師范振鴻

近期市場震盪，不少個股下跌，一定會有人告訴你『攤平攤平，越攤越貧』最近也偶爾會聽到投資人說到：「跌下來變得更便宜了，要再攤平個幾張，作等未來上漲數錢。」到底攤平行不行? 在我眼裡，攤平不是不可行，而是有「條件」的。

一般會告訴你，不可以攤平，是正確的觀念，因為一般投資人的攤平，就是無腦向下買，想想2011年的千元宏達電，一直到2018年的千元國巨，都是當時的熱門股，超級成長股，放不完的利多，持續創高的營收，高還有更高的目標價，都讓投資人相信，今天的下跌將造就未來的財富而持續買進，殊不知產業基本面的改變，過熱的市場情緒，都是歷史不段重演的戲碼而已，最大的受害者往往不是買在最高點，而是不斷向下攤平買進的投資人。

那甚麼是「有條件的攤平」，交易不外乎資金控管、加碼(攤平也是一種加碼)、停損，有效率的加碼(攤平)建立在良好的資金控管。在交易之前，合格的投資人都會有一個「策略」，策略包含「在哪裡買進」、「買進多少」、「何時出場」三大基本要素，而「有條件的攤平」應該在這裡就已經建立，就是一定要俱備「出場」這個條件，並且執行。

【舉例】

本金100萬元，A股票股價20元，經分析後，未來價值有機會到25元(25%)，停損價為跌破月線約18.4元(8%)。

買進10張A股票10張價格20元，目前的停損虧損風險是(20-18.4)X1000X10=16,000元。僅佔總資金的1.6%，也就是說，初始部位的風險只有1.6%。

買進後，股價跌到18.8元時，未觸及停損價且基本面看多理由未出現改變，所以此時加碼(攤平)買進10張，停損仍為18.4元，但是此時的風險是(18.8-18.4)X1000X10=4000元 佔總資金0.4%，也就是說，攤平的部位增加的風險只有總資金的0.4%。

只要順利回到多頭方向，因為投入比重增加了，自然獲利會倍增，但是對整體部位風險只增加0.4%。不過重點是，真的跌破18.4元，該出場就還是得出場，避免未知的因素造成虧損過度放大，以上就是「有條件攤平」。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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