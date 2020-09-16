5G及手機需求低於預期 蘋果股價高峰恐到來

蘋果股價高峰滑落! 會不會是多頭終結呢?!

iPhone 12於2020年恐旺季不旺，一來是新冠肺炎影響全球買氣，二來，4G手機轉換5G手機青黃不接，主要就是需求應用還沒有起來

新冠肺炎造成歐美2020年上半年 iPhone銷售急凍，傷及4G手機銷售並推遲5G手機量 產時間，預估4款iPhone 12 在2020年下半年出貨量約為6,000~7,000萬支。

2020年手機衰退的趨勢頗明顯，因為全球前六大手機業者出貨均為衰退趨勢

5G手機為今年度主軸，雖然較2019年增長10倍，但全球產量也僅1.97億支，還沒到全面汰換的換機潮時期到來，因此可以預估，包含2020年至2022年，可能都還看不出5G手機的換機潮到來

主升段飆股觀點

在4G手機轉換至5G手機的過渡期之間，我們預估全球手機市場將呈現動能不足的窘境，銷售量呈現高原期而未有高速成長

5G發展將會帶動智能化發展前進的可能性，向產業向前發展為不變的真諦，但是目前仍在基礎建設階段，要達到終端產品全面或擴大應用，影響層面就相當廣泛，無法一蹴可及。

從供應商基本面走勢大約可以預估iPhone 12可能叫好不叫座

以 大立光(3008)來說，2020年第三季營收約為175.45億元，顯然較去年的184.83億元衰退，除了新冠肺炎的全球影響之外，下半年重要客戶Apple拉貨動能不足就明顯有關

因此由指標零組件廠商大立光的營運動能觀察，今年旺季的蘋果表現，恐怕不如預期

而近來Apple股價的大漲，主要受到其股票分割的利多影響，卻非基本面的加持

近期股價開始修正，我們就要相當注意是否為長期股價高點的到來，技術面來說月線位置能否站回，是中期股價有無轉弱的關鍵所在! 目前Apple月線關卡約在120元左右，要相當注意其後續變化

中美貿易爭端加劇或科技戰的演變! 也使供應鏈結構改變

我們之前提到未來蘋果的產線可能走二分法，中國地區的手機組裝代工，由中國地區的廠商來擔綱，這也是為何近期立訊崛起的主要因素，我們先前在立訊概念股 宣德(5457)還在季線附近整理時，也就提到這樣的概念

而中國以外的手機組裝呢? 仍由鴻海來著手，看似鴻海仍掌握了歐美主要市場，但實際卻是被立訊切割去中國地區的一大塊，也難怪最近一年以來，鴻海(2317)股價也就相對疲弱

而以台股相關的蘋果供應鏈來看，包含大立光(3008)及鴻海(2317)等，股價都明顯為弱勢整理局面! 這是否也表示出蘋果及蘋果供應鏈的未來股價可能光環不再呢? 我們就持續觀察

(本篇文章為微股力達人：主升段飆股享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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