9月底前別只買雙虎 口袋名單也要有這幾檔

自今年7/28日創下13031點的歷史高點後，台股高檔橫盤已近一個半月，先前強勢的NB股、太陽能股、風力發電股開始出現震盪，而部份上半年漲幅落後的族群，如原物料股則是展開補漲。

在股市裡，上漲是把鈔票換成股票的過程，而下跌是把股票換成鈔票的現象；股價愈往上漲，持有股票的人多了，所累積的潛在賣壓就大；反之，股價愈往下跌，持有股票的人少了，所存在的潛在賣壓就小。

對於一檔股票而言，漲多了一定會蓄積了一定程度的潛在賣壓，即便一間公司營收再好，只要沒有優於預期，甚至是比預期差一些，就容易引動失望性的賣壓，日前8月營收公布後，部份強勢股出現震盪加劇即是這個道理。

面對詭譎的行情，一般投資人可以暫時退場觀望；只是如果你身為一位主力大戶、法人代操管理者、基金經理人、自營部主管等操盤手，你是沒有權利可以退出股市的！

這些每天都必須在市場廝殺的從業人員，不可能把股票賣光，然後滿手現金等待結帳分紅，他們勢必要繼續尋找機會，把先前騰出的資金再度換成股票，所以這些資金的動向，就會決定短期選股的方向。這現象配合9月進入法人季底作帳高峰期，後續產生的影響更為明顯。

電子股上，宅經濟已成為今年主流，從NB擴散至泛PC領域，拉動了一連串電子零組件的需求，也讓泛PC族群成為法人今年的核心持股，當中的面板股更是法人近日頻頻著墨的標的。

根據研究機構 TrendForce 預估面板在10月仍有機會小幅上漲，相關公司在面板價格續揚下，第3季營運有機會轉虧為盈，這就造就了本波面板雙虎友達、群創走強，在報價漲勢停滯前，面板零組件股後勢仍可期。

至於傳產股，一部份看漲價概念，從塑化、航運、造紙、鋼鐵、部份化工等，隨著報價看漲，後續營運轉佳，如台達化、長榮、台紙、中鴻等都有法人卡位。

而另一部份看運動概念，繼先前的自行車及健身器材後，近日隨著歐美逐步解封，各項戶外運動逐漸回復常態，高爾夫球用具的大田、鉅明、明安等訂單逐步回溫，股價也有法人作帳的跡象，震盪之際可留意。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時新聞網 吳美觀)