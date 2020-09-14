謝宗霖｜盤前分析 台股投信買超 綠電多檔上榜
文/華冠投顧分析師謝宗霖
上週國際股市大震盪，台股也陷入洗刷刷行情，收盤點位來看，加權指數，基本上沒什麼變動，櫃買指數9/4收166.53點，9/11收164.17點，櫃買指數上周還小跌1.42%，指數雖沒激情，但和前週一樣，有題材的強勢股，盤後觀察多半都有投信的影子，甚至也有多檔連續拉出紅K，今天繼續來聊聊投信作帳這個部分。
思考方向同樣二部分，一是在9月份投信下注之標的，二是其原來就有，在原持股上作增減碼的動作，可參看相關附表。
從9月份投信下注之標的觀察，面板雙虎佔了前二名，綠電的個股也有多檔上榜，世紀鋼(9958)、元晶(6443)、倉和(6538)、中興電(1513)等，華城(1519)和中興電產業別類似，上週四、五投信開始著墨，當然，如果擔心追高的風險，東和鋼鐵(2006)目前仍有殖利率的保護，不僅投信，外資也青睞。台聚(1304)及台達化(1309)，上週也是投信著墨下的強勢股，漲多被警示，修正一下乖離實屬正常，可留意解除警示後，投信的買盤是否持續前進。
投信原持股方面，前週的結論是觀察其持股5-8%這部分，近期多數表現並不突出，但上週五家登(3680)漲停，連帶拉著弘塑(3131)這檔投信持股19.2%標的大漲，該兩檔台積電大聯盟標的明顯轉強，本週可觀察續航力如何。
投信近9日主要買超股
|
代號
|名稱
|近9日
投信買超金額(百萬)
|3481
|群創
|
1,034.37
|
2409
|友達
|860.47
|6213
|聯茂
|
697.63
|
9958
|世紀鋼
|
604.97
|
2603
|長榮
|
548.01
|
2006
|東和鋼鐵
|526.42
|8046
|南電
|
511.73
|
1402
|遠東新
|475.33
|
6285
|啟碁
|
436.26
|3152
|璟德
|
430.96
|
6443
|元晶
|411.31
|1216
|統一
|
390.7
|
2303
|聯電
|390.29
|3042
|晶技
|
390.25
|
6670
|復盛應用
|
383.6
|
2504
|國產
|348.88
|6538
|倉和
|
331.4
|
2439
|美律
|328.51
|2313
|華通
|
303.38
|
5347
|世界
|303.21
|2377
|微星
|
280.92
|
1762
|中化生
|250.79
|3131
|弘塑
|
250.33
|
1513
|中興電
|
243.78
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