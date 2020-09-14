謝宗霖｜盤前分析 台股投信買超 綠電多檔上榜

文/華冠投顧分析師謝宗霖

上週國際股市大震盪，台股也陷入洗刷刷行情，收盤點位來看，加權指數，基本上沒什麼變動，櫃買指數9/4收166.53點，9/11收164.17點，櫃買指數上周還小跌1.42%，指數雖沒激情，但和前週一樣，有題材的強勢股，盤後觀察多半都有投信的影子，甚至也有多檔連續拉出紅K，今天繼續來聊聊投信作帳這個部分。

思考方向同樣二部分，一是在9月份投信下注之標的，二是其原來就有，在原持股上作增減碼的動作，可參看相關附表。

從9月份投信下注之標的觀察，面板雙虎佔了前二名，綠電的個股也有多檔上榜，世紀鋼(9958)、元晶(6443)、倉和(6538)、中興電(1513)等，華城(1519)和中興電產業別類似，上週四、五投信開始著墨，當然，如果擔心追高的風險，東和鋼鐵(2006)目前仍有殖利率的保護，不僅投信，外資也青睞。台聚(1304)及台達化(1309)，上週也是投信著墨下的強勢股，漲多被警示，修正一下乖離實屬正常，可留意解除警示後，投信的買盤是否持續前進。

投信原持股方面，前週的結論是觀察其持股5-8%這部分，近期多數表現並不突出，但上週五家登(3680)漲停，連帶拉著弘塑(3131)這檔投信持股19.2%標的大漲，該兩檔台積電大聯盟標的明顯轉強，本週可觀察續航力如何。

投信近9日主要買超股

代號 名稱 近9日

投信買超金額(百萬) 3481 群創 1,034.37 2409 友達 860.47 6213 聯茂 697.63 9958 世紀鋼 604.97 2603 長榮 548.01 2006 東和鋼鐵 526.42 8046 南電 511.73 1402 遠東新 475.33 6285 啟碁 436.26 3152 璟德 430.96 6443 元晶 411.31 1216 統一 390.7 2303 聯電 390.29 3042 晶技 390.25 6670 復盛應用 383.6 2504 國產 348.88 6538 倉和 331.4 2439 美律 328.51 2313 華通 303.38 5347 世界 303.21 2377 微星 280.92 1762 中化生 250.79 3131 弘塑 250.33 1513 中興電 243.78

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