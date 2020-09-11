郭憲政｜高價電子股領跌的啟示

文/啟發投顧分析師郭憲政

相信投資人一定很好奇，高價電子股到底發生了什麼事？怎麼不約而同領跌？ 這給投資人什麼樣的啟示與警惕？本文就以大立光(3008)、玉晶光(3406)、國巨(2327)、穩懋(3015)、聯詠(3034)、原相(3227)等6檔熱門電子股做剖析。

先來檢視客觀的事實：大立光自波段高點4,475元，最低跌到3,370元，跌幅達24.6%；玉晶光自波段高點838元，最低跌到562元，跌幅達32.9%；國巨自波段高點420元，最低跌到320元，跌幅達23.8%；穩懋自波段高點359元，最低跌到255元，跌幅達28.9%，聯詠自波段高點322.5元，最低跌到232.5元，跌幅達27.9%；原相自波段高點242元，最低跌到160元，跌幅達33.8%。大盤(加權指數)仍在高檔，上述這6檔熱門電子股早就見高並領跌，依照華爾街的定義：「股價自高檔下跌2成，就進入熊市」，依照這定義，這6檔熱門電子股已全部進入熊市。

大盤仍在高檔，許多熱門的電子股不僅領跌，而且竟然進入了熊市。這告訴我們大盤結構出現了問題。因為佔權值的台積電扮演撐盤的角色，讓加權指數失去了指標與指導的意義，也正因為如此，使得投資人失掉警戒心，正所謂「賺了指數、賠了價差」。

個股投資人一定要有一個觀念：加權指數只是參考用，重點還是要擺放在自己的股票上。如果自己的股票已來到相對高點(用特殊技術分析即可計算出所謂的「空抵區」)，就應該減碼並分批賣出。不然加權指數在高檔，許多熱門股早已領跌，一旦加權指數開始修正，甚至大回檔，覆巢之下恐無完卵。當失去大盤的保護，市場信心就會瓦解，個股的跌勢恐加大與加重，此點是投資人不僅要了解而且還要及早因應。

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