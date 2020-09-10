莊佳螢｜月、季底雙重作帳行情可期

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美國股市勁揚向上，今天台股加權指數也走堅向上，呈現高檔震盪整理走勢。

新台幣，強勢升格局，台股股匯雙漲，由台積電領軍電子股強彈，一度上漲百點、站上12,700點關卡，但買盤追價意願略顯不足，終場指數上漲83.17點，收在12,691點，成交值縮至1,981億元，雖今天收量縮紅K棒，但台股收復5、10日等短均線，顯示短線上仍是震盪偏多，近期也因為指數震盪拉回劇烈，行情轉趨疲軟。

上市櫃公司也陸續實施庫藏股，總計約將買回30.9萬張持股，約來到今年庫藏股實施的高水位近期相繼宣布啟動庫藏股機制，有機會藉此提振股價走勢，也為市場蓄積反彈動能。

近期外資也持續做匯入，新台幣升值之下，股市有機會震盪走高，而9月份上市櫃公司財報已經陸續發布完畢，緊接著就要迎接月底、季底的「雙重」作帳行情，盤面上將會有更多8月營收創高據有題材業績加持的個股，搭配法人的鎖碼，將是投資朋友值得留意的重點。

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