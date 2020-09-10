吳官隆｜月底季底雙結帳 關注台股後市

文/華冠投顧分析師吳官隆

時序進入9月後，近期的盤勢是空頭贏，上週三的週結算加權指數收在12,699點，本週三加權指數收盤是12,608點，明顯漲不動。主要因為上週末到本週初的美國股市，是連續的下跌，週一是美國勞動節，長假過後的賣壓，加上蘋果與特斯拉的表現疲弱，讓美國股市呈現連續三天的下跌修正。

加權指數週三收盤有長的百點下影線，成交量是2,101億元，是最後收盤時收在相對高點附近，短線壓力是在20天均線12,708點的位置。

週二是太陽能類股大跌的時候，PCB與矽晶圓相關慢慢有在止穩了，週三尤其看到欣興、南電、金像電還有景碩，以及跌深的華通與燿華表現好，尤其是之前被看空的華通與燿華，燿華週三大漲7%，帶領相關族群的表現轉好。

有機會補漲的股票，就是舊的漲價概念的矽晶圓與被動元件因為籌碼比較沉重，如果有跨產業的題材，譬如車用或是綠電相關的，或是氮化鎵方面的，或許就有異軍突起的可能性。

被動元件可以看國巨、凱美與達方，氮化鎵與矽晶圓相關的是可以看合晶、漢磊與嘉晶，因為指數要翻揚的話，後面就是要靠這些標的演出，有可能週四就是以雙主軸來帶動。

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