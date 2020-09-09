陳奕光｜產業快速輪動 靜待9/15盤勢轉守為攻

總經與市場分析：



回顧近期歐美經濟數據，歐元區第2季GDP終值季減11.8％、年減14.7％，大幅低於第1季的季減3.7％、年減3.2％；受到疫情影響，歐元區經濟季減幅度連續第2季創1995年統計以來最大。德國第2季季減9.7％，法國第2季季減13.8％，西班牙第2季季減18.5％，義大利第2季減12.8％。

數據雖差，但歷史性的萎縮已經過去，重點仍在未來的復甦力道，就業數據是判斷歐元區經濟復甦的最重要指標，但目前仍在緩慢惡化中。



美國方面，美國第2季GDP年化季減31.7％，創下自1947年以來最低數字，但第3季迎來顯著的復甦。美國8月非農就業人數增加137萬人，已連續3個月好轉。美國8月失業率為8.4％（失業人口為1,355萬人、比7月減少278萬人），就業不分產業皆明顯改善。美國PMI指數56.9也連續三個月位於榮枯線之上。

由於美國第3季並沒有如第2季有封城影響，因此確定大幅成長，3月以來美國政府的大規模發錢紓困，確實幫助多數的小型企業挺過疫情衝擊，但隨著疫情影響時間拉長，紓困進入國會兩黨對峙的空窗期，因為選舉及經濟復甦等因素而卡住，未來消費力道勢必變得保守，未來須持續觀察。



台股投資方向：

中美關係緊張情勢再度升溫，選前川普頻頻出重手，包括美國考慮封殺中芯國際、川普放話考慮與中國脫鉤且暗示未來將進一步擴大對中國的禁令等消息影響，科技股持續走弱，蘋果股價3天累計下跌14％，跌幅為2008年10月以來最大，周二特斯拉更大幅重跌21％。那斯達克指數自上週三歷史高點以來已下跌逾10％，西德州原油前一日也暴跌近8％。



華為相關供應鏈9月15日後奉美國之命開始停止出貨，相關概念股9月後營收銳減，未來如何補上需觀察，華為產品各種零組件很多，缺一個就斷鏈了，禁令影響深且遠，目前華為佔比高的公司建議避開，靜待情勢明朗、利空出盡後的買點。

近期台股產業輪動快速，從生技、設備、IC設計、顯卡、散熱、太陽能、風電、NB、遠距商機，全部輪過一遍，目前位置最低剩下蘋概股，靜待9月15日蘋果發表會，屆時沉寂已久有望迎來漲勢，蘋果新品發表與華為禁止出貨這兩個題材一來一往，未來盤面在9月15日後有望反守為攻。



選股上務必選擇業績進入旺季、獲利成長的公司。近來指數拉升、市場風險意識提高，加權指數在12,300～13,000點橫向盤整近2個月，未跌破季線前可以偏多操作。

選股上，除台積電拉回可布局外，防疫族群可關注生華科、豪展，遠距商機可留意圓剛、圓展，電子股優先選擇第4季進入旺季個股，擁有基本面的公司才可望在指數高檔還有上漲續航力。

9月15日蘋果發表會後，具備業績動能的蘋概股將回到盤面主流，相關蘋概股可低檔布局，另顯卡族群如微星、動力-KY；風電產業如世紀鋼，在大盤回檔修正的過程中，投資人可以留意。

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