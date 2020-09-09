鍾騏遠｜低基期類股及個股輪動

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

最近的盤勢持續的整理，特別是中小型股，影響的比例相對較大；在高檔整理的過程中，操作上仍以短線為主。特別是每兩、三天主流就會調轉，先前的太陽能、轉到離岸風電，9/8資金跑到生技類股，可見大盤未見修正，但類股已經在持續的輪動。原則上，低基期的個股，或有整理的時候，不妨多觀個股整理整狀況，若整理接近到尾聲，也不排除出現買盤推升，就像9/8的生技類股一樣。

類股方面，生技類股全面轉強，領漲的個股有生華科(6492)、中化生(1762)、台康生技(6589)、國光生(4142)、合一(4743)等，主要的原因是生技類股多數經過一段時間的整理，籌碼已經相對沉澱許多，加上疫情仍未完全改善，因此個股遇支撐之後，買盤隨即湧入。另外，低基期的個股輪動，包括聯茂(6213)、祥碩(5269)、為升(2231)、國巨(2327)等，只要低基期的個股出現輪動，就代表盤勢並沒有走入長空，反而出現高檔震盪中的輪動表現。

個股追蹤方面

中鋼構(2013)：

1.109年風電水下基礎鋼構進入交貨期。

2.台商回流帶動建案需求成長，推升建築用鋼鐵需求。

3.半導體廠台積電興建廠房，同樣也有用鋼需求。

4.9/7鎖漲停、周轉率在15%以前，股價仍有機會表現。

5.主要券商分點為瑞士信貸等外資、兆豐、彰銀，近半年都持續吃貨。

立碁(8111)：

1.車用LED與太陽能電池模組製造商，毛利率維持在30%以上。

2.第三季LED模組、電動車需求強勁，粗估第三季EPS為0.54元，2020/2021之EPS 1.55/1.87元。

3.主要拉升產品營收獲利的部份有：歐洲電動車電池、電競PC周邊LED訂單。

4.合理的本益比為12倍，可以2021年的預估EPS計算。

5.主力券商在日盛，包括台中、台南、木柵，庫存券商則分散在台新、玉山以及國票。

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