陶文看台股｜妥善規避風險 養精蓄銳為宜

《陶文看台股》：周三（09/09）【易卦、天象】趨勢操作策略

【坎為水卦】妥善規避風險，養精蓄銳為宜。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載， 正值「月破」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

木星釋放合相磁場，海王星也展現正能量看來，從天星角度來說，這是個吉利的日辰。對於既定事務的執行而言，還是可以依照計畫順勢而為。不過由於「三刑會沖」天象依舊嚴峻，重要吉事還是以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

三刑會沖的天象不利於股市投資求財，如何規避短線風險的訊息不宜小覷。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高震盪，一路在盤面上震盪，終場以上漲62點作收。

【風澤中孚】雖然不是個好卦，不過大盤還是依照卦象訊息發展，那就是「就卦象而言……，卦象卻繼續出現反彈站在賣方的訊息」。對於已然如卦象預測執行的投資人，風險的規避依然到位了。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【坎為水卦】是這一天（09/09三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是「困難」與「危險」，因為這是「四大難卦」之一。對於事務的執行而言，提防沉淪最好的策略，就是提高風險意識。

對於投資求財而言，自然也是如此，因為這不是個好卦。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方氣勢果然沈重，因此如何規避風險的確是今日投資求財的重要課題。

不過幸運的是，即便空方壓力沈重，而卦象中的多方氣勢不佳，不過從多方和呵護的能量相互呼應看來，即便出現利空下檔支撐也依舊明顯。

吉利方位：正北方、正西方、正南方。

吉利顏色：藍色、紅色、白色。

吉利數字：9、7、6、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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