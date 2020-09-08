陶文看台股｜反彈站在賣方 營造短線財利

《陶文看台股》：周二（09/08）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風澤中孚】反彈站在賣方，營造短線財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是日犯「小耗星」的「正四廢日」，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

海王星六合，木星、冥王星同時釋放出三合磁場，這是個吉利的日辰。

從天星角度觀察，發覺這一天並沒有如農民曆所說的這麼不堪。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星、火星和土星所組成的三刑會沖天象，十分不協調，對於投資求財而言，象徵的是壓力。

幸運的是，水星六分金星，代表壓力中依舊有機會順勢而為，營造短線機會財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高震盪，上半場一路在盤面上劇烈震盪，下半場之後下走，終場以下跌36點作收。

【風山漸】卦象的漸漸，在股票市場所呈現的是漸漸變壞，雖然不如預期，不過上半場的多方氣勢依舊值得肯定。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風澤中孚】是這一天（09/08二）台股投資求財卦象。

這一卦說的意境是「信心」與「變數」。對於事務的執行而言，這不是個好卦，只因為需要更多的誠信。

對於投資求財而言，代表的則是市場信心度的問題。

就卦象而言，消息面並沒有太來太多的不安，反而是卦象卻繼續出現反彈站在賣方的訊息。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然多方氣勢頗佳，不過卻沒有表現的空間，因此即便卦象中的空方氣勢並不大，但這依舊是個反彈站在賣方的卦象。

吉利方位：東南方、正北方、正東方。

吉利顏色：藍色、粉綠、橄欖黃。

吉利數字：1、4、5、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢