謝宗霖｜投信作帳開始熱身
文/華冠投顧分析師謝宗霖
時序進入9月份，第三季的最後一個月，法人作帳又開始成為投資人的話題，尤其是投信作帳，上週洗刷刷的行情，強勢股盤後觀察多半都有投信的影子，甚至有多檔是連續拉出紅K的，投信買盤無疑是近期投資人的信心指標，來聊聊投信作帳這個部分。
基金是投信公司發行，集合多數投資人的資金，委由專業經理人去作操作，而基金種類檔數如此之多，要如何才能受到投資人青睞？這部分績效排名就相對重要，每季、每半年、每年都是重點公布排名的時間點，因此，各基金經理人如何拉抬自身績效，或是結帳打壓同業續效，就會是每季最後一個月的戲碼，市場稱為投信作帳，常常都會有投信認養股一路被投信買上去，也有因為被結帳，就算沒什麼利空，也是一路跌的標地。
多方操作的話，有二個方向可以思考，一是在9月份投信下注的標地，這邊我們看的是金額，不是張數，籌碼就是錢，籌碼下注的多寡，才是真正決定看好的程度。二是其原來就有，在,原持股上作增減碼的動作。
上週投信買超金額二億以上之標的，如附表1，如果怕追到高檔，不妨留意東和鋼鐵，因其目前價位、再參考過去的配息狀況，尚有殖利率的優勢。
投信原有之標的，如果該標地是投信持股已經超過10%，甚至是12%以上，表示多家投信都已進場,，要大家齊心合力再把股價搞上去，這機會不大，現實的狀況往往是有人故意賣下來，去壓低部位較大的同業績效。所以，要觀察是投信持股5-8%之標的，這當中較有機會投信會選為作帳標的，二個最簡單的思考方向，1.會買到5-8%，表示看好，2.5-8%的總部位，代表還有可以加碼的資金，相關個股如附表2，確實狀況那一檔會被認養，是接下來操作的觀察重點。
投信上周買超2億元熱門股
|
代號
|名稱
|近5日投信買超金額(百萬)
|
3481
|群創
|
629.87
|
8046
|南電
|
571.19
|
6285
|啟碁
|545.65
|1216
|統一
|
484.67
|
3152
|璟德
|426.82
|1402
|遠東新
|
419.1
|
3665
|貿聯-KY
|412.85
|9958
|世紀鋼
|
359.29
|
2603
|長榮
|354.97
|
6538
|倉和
|351.91
|
2409
|
友達
|
294.32
|2379
|瑞昱
|
269.05
|2474
|可成
|
263.75
|
2439
|美律
|255.7
|
3037
|欣興
|254.14
|6443
|元晶
|
240.73
|3596
|智易
|
216.57
|
2610
|華航
|215.82
|5347
|世界
|
215.39
|
9951
|皇田
|
212.32
|2006
|東和鋼鐵
|
206.91
投信持股5%以上熱門股
|
代號
|名稱
|9/4投信持股比率(%)
|3042
|晶技
|
8.29
|
6732
|昇佳電子
|8.23
|9802
|鈺齊-KY
|
8.15
|
6278
|台表科
|
7.83
|
4966
|譜瑞-KY
|7.75
|2383
|台光電
|
7.74
|
6683
|雍智科技
|7.65
|6538
|倉和
|
7.59
|
6416
|瑞祺電通
|7.29
|3665
|貿聯-KY
|
7.21
|
3680
|家登
|6.98
|3017
|奇鋐
|
6.77
|
5215
|科嘉-KY
|6.66
|3037
|欣興
|
6.61
|
8046
|南電
|6.55
|6269
|台郡
|
6.53
|
9951
|皇田
|6.47
|3374
|精材
|
6.46
|
4536
|拓凱
|6.02
|
3044
|健鼎
|5.95
|
3293
|鈊象
|
5.87
|4968
|立積
|
5.83
|6441
|廣錠
|
5.77
|
6138
|茂達
|5.62
|3708
|上緯投控
|
5.53
|
3152
|璟德
|5.42
|8436
|大江
|
5.35
|
3376
|新日興
|5.34
|2313
|華通
|
5.2
|
4551
|智伸科
|5.17
|3189
|景碩
|
5.14
|
6438
|迅得
|
5.04
※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!