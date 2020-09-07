謝宗霖｜投信作帳開始熱身

文/華冠投顧分析師謝宗霖

時序進入9月份，第三季的最後一個月，法人作帳又開始成為投資人的話題，尤其是投信作帳，上週洗刷刷的行情，強勢股盤後觀察多半都有投信的影子，甚至有多檔是連續拉出紅K的，投信買盤無疑是近期投資人的信心指標，來聊聊投信作帳這個部分。

基金是投信公司發行，集合多數投資人的資金，委由專業經理人去作操作，而基金種類檔數如此之多，要如何才能受到投資人青睞？這部分績效排名就相對重要，每季、每半年、每年都是重點公布排名的時間點，因此，各基金經理人如何拉抬自身績效，或是結帳打壓同業續效，就會是每季最後一個月的戲碼，市場稱為投信作帳，常常都會有投信認養股一路被投信買上去，也有因為被結帳，就算沒什麼利空，也是一路跌的標地。

多方操作的話，有二個方向可以思考，一是在9月份投信下注的標地，這邊我們看的是金額，不是張數，籌碼就是錢，籌碼下注的多寡，才是真正決定看好的程度。二是其原來就有，在,原持股上作增減碼的動作。

上週投信買超金額二億以上之標的，如附表1，如果怕追到高檔，不妨留意東和鋼鐵，因其目前價位、再參考過去的配息狀況，尚有殖利率的優勢。

投信原有之標的，如果該標地是投信持股已經超過10%，甚至是12%以上，表示多家投信都已進場,，要大家齊心合力再把股價搞上去，這機會不大，現實的狀況往往是有人故意賣下來，去壓低部位較大的同業績效。所以，要觀察是投信持股5-8%之標的，這當中較有機會投信會選為作帳標的，二個最簡單的思考方向，1.會買到5-8%，表示看好，2.5-8%的總部位，代表還有可以加碼的資金，相關個股如附表2，確實狀況那一檔會被認養，是接下來操作的觀察重點。

投信上周買超2億元熱門股

代號 名稱 近5日投信買超金額(百萬) 3481 群創 629.87 8046 南電 571.19 6285 啟碁 545.65 1216 統一 484.67 3152 璟德 426.82 1402 遠東新 419.1 3665 貿聯-KY 412.85 9958 世紀鋼 359.29 2603 長榮 354.97 6538 倉和 351.91 2409 友達 294.32 2379 瑞昱 269.05 2474 可成 263.75 2439 美律 255.7 3037 欣興 254.14 6443 元晶 240.73 3596 智易 216.57 2610 華航 215.82 5347 世界 215.39 9951 皇田 212.32 2006 東和鋼鐵 206.91

投信持股5%以上熱門股

代號 名稱 9/4投信持股比率(%) 3042 晶技 8.29 6732 昇佳電子 8.23 9802 鈺齊-KY 8.15 6278 台表科 7.83 4966 譜瑞-KY 7.75 2383 台光電 7.74 6683 雍智科技 7.65 6538 倉和 7.59 6416 瑞祺電通 7.29 3665 貿聯-KY 7.21 3680 家登 6.98 3017 奇鋐 6.77 5215 科嘉-KY 6.66 3037 欣興 6.61 8046 南電 6.55 6269 台郡 6.53 9951 皇田 6.47 3374 精材 6.46 4536 拓凱 6.02 3044 健鼎 5.95 3293 鈊象 5.87 4968 立積 5.83 6441 廣錠 5.77 6138 茂達 5.62 3708 上緯投控 5.53 3152 璟德 5.42 8436 大江 5.35 3376 新日興 5.34 2313 華通 5.2 4551 智伸科 5.17 3189 景碩 5.14 6438 迅得 5.04

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