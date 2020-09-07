賴昇楷｜台股繼續吃「鍋貼」 關注防疫新生活受惠股

文/華冠投顧分析師賴昇楷

上周美股走勢相當戲劇化，前半周一路扶搖直上，那斯達克、標準普爾、費城半導體指數迭創歷史新高，不過9/3卻栽了個大跟斗，以一根帶量長黑K直接回測月線。所幸就美股領頭羊那斯達克指數來看，自今年4月初突破月線以來，期間僅兩次收破月線並且隔日隨即站上，在月線屬於強力支撐的慣性還沒改變下，仍視之為「緩漲急跌」、「漲多回檔」之多頭架構。

相對於美股，上周台股則顯得波瀾不興，高低點(12,857～12,559)相差不到300點，未脫前上周五所說的「上有鍋蓋、下有鐵板」之「鍋貼」格局。

近期大盤存在幾點不足之處：1.即使上半周隨著美股墊高，日K棒依舊無法回復「收盤收過昨高」之強勢慣性；2.站不穩已經下彎的月線；3. 「大盤委賣張數」始終維持在波段高檔；4.價量關係若非呈現背離就是量能不足。

老話重提，多頭若想往上掀開鍋蓋不外乎兩種做法，一是來回震盪設法把浮額洗出來，讓「委賣張數」降下來；二是直接放量長紅往上吃掉浮額。由於迄今為止尚未見到結構改變跡象，所以「題材股表現、類股輪動快、個股續航力不足」的現象容易延續，例如本周就以具備業績或是漲價題材之太陽能、面板、航運、鋼鐵等族群較獲市場資金青睞。

新冠疫情使居家工作、遠距學習成為新生活型態，帶動平板、NB的銷售大爆發，同時推升相關供應鏈營運持續成長，以NB面板關鍵零組件來講，除了可留意偏光板廠明基材(8215)、誠美材(4960)之外，還可關注LCD光學膜廠華宏(8240)、LCD化學材料廠達興(5234)。

本周亦可留意法人大戶持續著墨的題材股，像是Mini LED題材光鋐(4956)、惠特(6706)；NB零組件之立隆電(2472)、義隆(2458)、偉詮電(2436)、超眾(6230)、順達(3211)；運動大聯盟之利奇(1517)、拓凱(4536)、鉅明(8928)等。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!