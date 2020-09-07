陶文看台股｜09/07至09/11一週股市黃曆

《陶文看台股》：（09/07至09/11一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水風井卦】低接為主，順勢汰弱換強為宜。

上週台股果然如【澤風大過】卦象預期，出現了震盪的走勢，不過震盪再大周線還是以小跌90點作收，充分證明下跌有線，支撐有利的卦象訊息。仔細研究卦象訊息，也果然看到了「拉抬的能量」，因此「震盪愈大，財利愈豐碩」的現象，也獲得了市場的肯定。此種消息面影響的卦象，對於投資求財而言，值得逆向思考，順勢而為。

時序進入9月第二周，從【雷水解】月卦的卦序看來，雖然市場氣氛並不理想，卦象時序卻呈現有利可圖的訊息，即便卦象中的多方氣勢並不如預期，代表市場的壓力依舊不輕，不過有意思的是，由於空方氣場也不強，而拉抬的力道繼續使勁，因此震盪愈大財利愈豐碩的現象極容易持續，而這個時候汰弱換強成為了理想策略。就【坤為地】年卦角度觀察，也發現了相同的訊息，那就是下跌有限，即便市場壓力依舊沈重，不過買黑賣紅的策略有機會營造短線區間機會財利的訊息值得掌握。

【水風井】是本周台股投資求財卦象。這是個十分耐人尋味的卦象，卦象中的主軸訊息在於不疾不徐，順風順水，既順勢也順市。「沒有立場，是最最好的立場」，對於本周的投資求財而言，就是此種意境，當一股力量只准長不准跌暗中使勁的時候，實在沒有必要與之對作，急跌永遠是營造機會財利的買點。就卦象中的多空架構角度觀察，也同樣發覺到此種訊息，因為卦象中的多空俱弱現象十分明顯，而呵護的能量成為了操作買賣重要依據與觀察點。就卦象而言，短線震盪依舊難免，而營造短線機會財利的現象卻值得掌握，不過不貪不懼的思維極為重要。以低接為主，反彈站在賣方為輔，積極營造短線財利。值得提醒的是，週四之後的盤勢磁場並不理想，據大的變數呼之欲出，需要提防。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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