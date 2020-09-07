《陶文看台股》：周一（09/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風山漸卦】等待機會，逢低承接。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這一天12點9分交節令「白露」，代表開始進入農曆八月「乙酉月」，而天氣也將會逐步出現早晚溫差極大的現象。這是需要留意養生事宜的月份。

雖然出現了「天德吉星」的身影，不過由於日犯「小耗星」，又正值「受死日」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

天王星會相，日月處於合相狀態，嚴格說起來，這是個吉利的日辰。

把心情調整好，接下來就是如意順遂了。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與火星的刑剋雖然依舊，不過進入獅子座的金星，卻也和天秤座的水星進入合相狀態，對於投資求財而言，這是一種大環境壓力不輕，卻依舊有機會順勢而為營造財利的寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤跳空開低走低，整場都在盤下震盪，終場以下跌120點作收。

【山風蠱】的腐敗可見一斑，只是卦象所建議的停損，似乎慢了半拍。

卦象中的「多空俱弱」現象也一覽無遺，即便呵護的訊息持續，不過從盤勢從開盤到收盤一路躺在底部看來，卦象所說的「多方棄守」現象似乎可以看出端倪。

有人問說，易卦和天象為什麼與投資求財有關，又憑甚麼可以預測。事實上，從卦象的事先預測，與整體盤勢走勢不謀而和看來，與人有關，受大自然影響的事物，都有機會預測與規劃。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風山漸卦】是這一天（09/07一）台股投資求財卦象。

這一卦說的意境是「漸漸」，代表事情容易出現逐步發展的趨勢，至於是漸漸變好，還是漸漸變壞，就要觀察卦象氣數的衍變了。

對於投資求財而言，這一卦應該有機會出現短線漸漸變好的現象，只因為卦象中的多空架構中多方氣勢頗佳，而卦象的氣數變化也有利低接策略。

就卦象而言，這依舊是消息面影響走勢的卦象，因此不疾不徐等盤勢明朗再應對不遲。

吉利方位：東北方、正南方、正北方。

吉利顏色：咖啡色、紫色、藍色。

吉利數字：8、9、0、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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