日日牛｜半導體業風險大 外資調降台積評等！

近日看到最新一期經濟學人智庫（EIU，Economist Intelligence Unit）通訊，瞥到裡面提到了台灣，好奇之下仔細閱讀了一番。開頭先是大力稱讚台灣今年因為應對疫情有方，根據EIU最新估測，台灣今年GDP增長率僅會萎縮0.3%，遠低於全球GDP增長率將萎縮5.1%的預期，是全球經濟最強勁的經濟體之一；隨後話鋒一轉，提到了台灣相對樂觀的經濟增長數據下，可能潛伏著一個隱憂，那就是不斷攀升的企業庫存量。

EIU指出，台灣雖然因為疫情控制得宜，工業生產製造迅速恢復至2019年底的水準，然而國外疫情目前仍舊嚴峻的情況下，需求復甦腳步跟不上產能復原速度，供過於求之下，除非出口需求迅速回升（EIU認為不太可能），否則這將導致未來12個月隨著庫存被拋售，產量和價格將雙雙下滑。

今天一則新聞剛好對應到EIU提到的隱憂，日本的大和資本因擔憂半導體庫存調整風險將衝擊台積電明年第一季表現，率先下調其投資評級為「持有」（可參考UDN相關新聞）。權王和半導體產業都是台灣頂尖資優生，終也難逃庫存問題，其他只要有生產實體商品的公司顯然也頗難置身事外。

事實上，庫存這件事從今年3月疫情大流行以來，也成為美國企業的頭痛問題，因為邁入第一季時所有公司都預計一切如常，並且押注之前美國高水準的消費支出將持續下去，故紛紛建立了相應的庫存水位，誰知一覺醒來豬羊變色，經濟瞬間停滯、銷售枯竭，許多公司頓時發現自己擁有前所未有的庫存水位。

這種極端庫存現象也確切反映至聖路易斯聯儲銀行（St. Louis Fed）的存貨銷售比（Inventory-to-Sales Ratio）指標上。這項衡量製造業存貨量與銷售量比例的指標，在今年4月份達到1992年以來的最高水準「1.7」（下圖），意味著美國製造業庫存水位創下27年來的最高點！雖然這項指標6月份最新讀數已下降至1.51，但也是1996年之後的最高水位。

衡量美國物流倉儲活動的指數：LMI（Logistics Managers’ Index），在今年6月時其中評估倉儲胃納量的指數降到歷史最低水準（41.7），代表能用來囤貨的倉儲空間幾乎都塞滿了貨品，更糟的是美國公司在疫情衝擊下，還得為這些囤貨支出更多的倉儲費用。不幸的是，根據8月份LMI針對各行業物流主管的訪問結果，目前這種情形還看不到太多緩解跡象，受訪者預計未來12個月的倉儲和庫存成本以及庫存水準仍將繼續上升，處理過剩庫存依然是未來12個月許多美國公司頭痛的問題之一。

其實中國也有類似的庫存問題，而且衍生結果可能會對全球經濟造成更大潛在影響。EIU指出，2009年後金融海嘯時期，中國祭出了巨大的財政刺激計畫，許多經濟體因對中國的出口量（尤其是大宗商品）大增而受益；但是面對這次危機，中國的刺激計畫比上次縮減許多，金額佔整體GDP的比重較小，因其累積的債務過高、無法再恣意撒錢；同時，目前中國許多行業的產能過剩，意味著中國的工廠產出正在不斷增加。EIU認為這一次中國非但無法為其他地區的復甦提供奧援，反而可能向國際市場拋售庫存，從而壓抑其他地區的產能復原。

簡單說，EIU認為從這次危機中恢復產能較快的中國企業，當其在國際市場上大量銷售生產的商品時，很可能會拉低同類商品價格，侵蝕出口收入，威脅到其他市場的競爭力。在G20集團中，除了中國以外，沒有其他經濟體的GDP可在今年呈現正增長，這預示著其它經濟體將必須更依賴自已國內需求的緩慢復甦。

綜合最近看到的資訊，全球主要地區製造業的企業庫存問題，可能會在今年第四季更加浮現，這也是投資朋友從9月起可以開始多些關注的議題之一。

本文由日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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