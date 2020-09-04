陶文看台股｜多空俱弱 規避風險為先

《陶文看台股》：周五（09/04）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山風蠱卦】多空俱弱，規避風險為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是出現「歲德吉星」的「天貴日」，不過由於日犯「厭對」與「橫天煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

水星衝剋磁場進入尾聲，由於短線上並沒有其他負能，因此這一天日辰的吉凶似乎並沒有如農民曆所說的這麼不堪。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星進入了極為尷尬的狀態，那就是和火星的刑剋進入嚴峻區，卻也和水星的合相進入親密點，由於金星、火星和土星與冥王星的三刑會沖，舒緩負能的天象已然結束了，此刻的投資求財市場恐怕就需要更多的謹慎和小心了，這是政策出現利空壓力的現象。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤跳空開中紅，盤中雖一度上揚，不過還是出現壓盤現象，即便沒有出現回到盤下走勢，而尾盤也以上漲28點作收，大盤還是給了【水地比卦】面子。

【水地比】卦象預測和大盤演出如出一轍，那就是「從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的主事的依舊是呵護大盤的能量，即便力道並不理想，但就在用心呵護著，因此無須擔心下跌這件事，高出低進的策略依舊適用。」

卦象占卜的確值得參考，對於專業投資人來說，多了「另類觀點」的輔佐簡直就是如虎添翼了。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山風蠱卦】是這一天（09/04五）台股投資求財卦象

這一卦說的是腐敗，對於事務的執行而言，需要放慢步伐，檢視後再出發。

對於投資求財而言，也同樣是如此，而這也是個停損的卦象。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個多空俱弱的卦象，而主事的是呵護的能量。

再就卦象中的氣數變化看來，如何規避短線風險成為了必修的課程，只因為卦象中出現了多方棄守的現象。

就卦象而言，如果來不及或找不到機會停損，那麼就靜觀其變吧！

吉利方位：正南方、西南方、東北方。

吉利顏色：紅色、淡黃色、深藍色。

吉利數字：1、2、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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