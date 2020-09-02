台股高檔震盪散戶慌？ 2大題材後市可期

(本篇文章為微股力達人：錢冠州分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

重點觀察股:

裕隆(2201)、國產(2504) 、台積電(2330) 、茂迪(6244)

台股又走出震盪走勢！多頭並無法突破關卡，這就是盤整格局，所以大漲不追；急跌也別亂殺

大家好！我是錢冠州老師，指數在高檔震盪，類股及個股輪動是持續的，而近期盤勢我建議的操作策略是，「買低檔股，出脫高位階的個股」，這也是投資獲利的不二法門。

許多投資人可能會問行情走空了嗎？

我認為並沒有，反而九月份也是有機會的時刻！但是你要選對族群，目前我比較看壞電子，就是高檔做頭的機率稍大；至於未來較有機會的產業，我認為低位階的傳產及資產就相當有機會。

看好股：注意低檔傳產或資產題材：裕隆(2201) 國產(2504)

看壞股：電子股普遍轉弱：國巨(2327) 旺宏(2337)

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