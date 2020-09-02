范振鴻｜談本益比的迷思

文/華冠投顧分析師范振鴻

投資人最常聽到「買在低本益比，賣在高本益比」，但總是會遇到一個狀況，買進低本益比的股票常常說不動就是不動，反而高本益比的股票，越漲越高，甚至買進一些低本益比的股票，還一直跌!到底是怎麼回事呢？今天來談本益比的迷思。

首先，最容易出現的錯誤本益比評估方式，就是引用已發生的盈餘來估算，這是投資大眾最常虧損的原因。「A公司過去四季EPS達5元，目前股價僅40元，本益比僅8倍，嚴重低估應該買進。」但是進場過後股價不漲反跌，期待它上漲，但過了一年後，公司EPS可能降到1元，股價也跌到20元，本益比反而「上升」到20倍。最主要的原因就是市場買的是「未來」，所以在評估基礎上，應該以公司未來的預估EPS來作為真正的投資評價，而不是過去，而這種狀況最容易發生在景氣循環股身上，例如營建股最為明顯，電子股的代表則是DRAM類股。

那為什麼高本益比的股票會一直漲呢？因為公司正處在高速成長期，公司提前反映未來的EPS成長，可能過去四季EPS僅2元，股價卻高達60元，本益比高達30倍，但是接下來四季預估EPS可能成長到5元，那相較起來預估本益比其實才12倍，如果市場願意給予該公司20倍本益比的評價，那目標價就有可能在100元，這才是專業投資人或法人在看的東西，也是追求成長股的投資人最關心的事情—「預估EPS」。

轉機股則是常常在EPS還是負的時候就已經飆漲，因為公司轉型、需求增加等等其他原因帶動公司「由虧轉盈」，市場通常都會提前反應漲幅，但是如果無法轉虧為盈，或是後續成長力道不如預期，也會快速崩跌，這是投資人要特別注意的。投資人要如何獲得預估EPS？可以利用公司發表營收預估與近期毛利率、營益率去自行預估，或是多看市場上券商提供的個股研究報告等。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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