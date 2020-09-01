陶文看台股｜反彈調節 策略不變

《陶文看台股》：周二（09/01）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山雷頤卦】反彈調節，策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正逢「月煞日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

火星釋放吉利合相磁場的今天，似乎並沒有如農民曆所說的這麼不堪。

不過整體來說，這一天的吉利還是處於虛幻飄渺狀態。因此這一天的行事作為，還是務實地好。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

雖然金星、木星、冥王星、土星和海王星處於微妙的沖合狀態中，不過由於火星、冥王星和金星所組成的三刑會沖天象，卻透露出這一天的投資求財依舊不理想。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤跳空開高走低，終場以下跌137點作收。

【山雷頤卦】認為「這一天較為理想的趨吉避凶，還是在於逢高順勢調節營造短線財利………」，果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水天需卦】是這一天（09/01二）台股投資求財卦象

這一卦說的是不疾不徐，凡事循序漸進，暫時停下腳步也無妨。

對於投資求財而言，

吉利方位：正東方、東北方、正北方。

吉利顏色：碧綠、紫色、藍色。

吉利數字：3、4、8、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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