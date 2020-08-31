又到季底！押投信包養股 散戶小心這件事

近日大盤於12800點附近橫向震盪，類股強弱分歧成為常態，其中股價能夠守住月線，距離前波高點不遠，甚至還在創新高的強勢股，如宅經濟、綠能等，由於尚未見到資金退潮，股價明顯轉弱的現象，本波仍要持續鎖定。

目前全球疫情尚未和緩，居家辦公與遠距應用成為顯學，宅經濟已經被市場擴大解釋，不單是NB、PC及平板等硬體需求強勁，拉升了零組件的業績，如NB面板的友達、群創直接受惠，而如行動辦公軟體、視訊會議軟硬體、不斷電系統、資訊安全等也都迎來商機，這些皆是後疫情時代的受惠產業，相關公司營運看旺，如圓剛、圓展、旭準，接下來隨著8月營收公布，績優生可望再攻一波，後勢續留意。

綠能也被市場擴大解釋，不僅是國內積極推動的太陽能與離岸風電，能夠減少排放汙染的電動車也升溫。隨著特斯拉旗下車款Model 3在疫情期間銷售依舊強勁，加上新型SUV車款Model Y將在近期正式量產的利多發酵，近日特斯拉股價創下新高，相關供應鏈可望受惠，如貿聯、和勤、聯嘉等，後續要列入觀察。

至於第2季營運優於預期，第3季持續看旺的航運股，如長榮、陽明等，以及受惠原油震盪走高，產品報價呈現穩步墊高的塑化股，如台聚、台達化等，本波股價都轉強，這些個股由於具有低價優勢，較容易吸引買盤進駐。

另外，上半年營運優於預期，而下半年逐步復甦的產業也要留意，其中以汽車產業涉及的股票家數較多，族群性較完整，後續要進一步追蹤。受惠中國大陸推出振興車市的政策奏效，加上歐美經濟活動陸續恢復，部份汽車零組件廠6~7月營收呈現逐月回升，下半年的稼動率可望走高，近日汽車零組件與汽車電子元件等業者，股價也增溫，有機會成為下半年的多方要角，也可留意。

至於9月法人與集團季底作帳也是焦點，只是不單是多方鎖定的投信認養股，對於大家都持有的股票(通常是產業景氣較佳、未來能見度較高的公司)也要留心，這些股票往往容易出現「恐怖平衡」的現象，一旦有人率先減碼，把手中持股出脫，很容易出現連鎖效應，近期IC載板的景碩、欣興、南電就有這樣的現象，這是在觀察投信作帳時要進一步確認的。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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（中時新聞網 吳美觀）