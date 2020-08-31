林成蔭｜短線謹慎、中長線仍正向

盤勢分析：



美國聯準會（Fed）主席鮑爾在上周全球央行會議宣布，推出「平均通膨目標」架構，也就是允許通膨略為超標一段時間，再考慮是否採取行動，市場解讀為Fed尋求更長久貨幣擴張，長期低利率時代將來臨，合理推測資金可望在歷史性高水位維持一段時間。

影響所及，美國的那斯達克、標普五百、費城半導體等指數再創紀錄，道瓊工業平均指數創下本波高點，中國具指標性的滬深三百指數亦突破平台整理區，有再度發動攻勢跡象。

台股表現較為淡定，以加權股價指數7月28日創下的13,031點，仍是迄今高點，有別於美國科技股帶動的相關性，意味著上檔有特定賣壓。外資買盤規模自7月下旬開始縮減，全月買超為56.4億元，相對於6月份的大買841億元，差異極為明顯，8月份則是賣超高於600億元，看得出外資在12,500點以上態度較為保守。

另一個特色是期貨市場，外資對台指期貨的外平倉餘額多單在7月初仍有4.1萬口多單，近期多在2.8萬口到3.1萬口左右，8月31日則為2萬5,308口，顯示操作策略法已有所改變。

主要原因應是景氣復甦，但強度仍是緩慢。根據國發會公布，7月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，雖較6月增加2分，燈號卻是連續亮出第五個黃藍燈，幸而領先指標已連續4個月上升，顯示防疫得宜和振興三倍券的效應逐漸顯現，國內消費意願增加，整體經濟動能仍是正向。

事實上，其他地區經濟亦只是緩步升溫，例如美國今年第二季GDP成長年增率為-9.5％，相較於去年同期，第二季民間消費成長率為-10.7％，嚴重下滑，第三季略見好轉；歐盟27國與歐元區19國的第二季GDP成長年增率，分別為-14.1％與-15.0％，歐盟因而端出7,500億歐元的振興基金因應。

中國大陸8月份官方製造業採購經理人指數（PMI）51.0，雖是第六個月處於擴張區間，但略為低於外界預期，並較7月份小幅下滑0.1，從企業規模來看，大型、中型企業PMI分別為52.0與51.6，可是小型企業PMI為47.7，尚未全面好轉。

如今，正如同筆者先前引用的安德烈科斯托蘭尼書中的例子，狗將停下甚或跑回來等主人跟上來，也就是股市回調可能性增高，此刻不宜躁進。

操作建議：



由於對短線謹慎，中長線仍然正向，整體持股水位降低，內容則因目的不同而採取不同方式因應。核心部位如高股息、低波等ETF，以獲利、股利穩定，獲得現金流為主，由於基本面並無太大變化，此一族群在投資組合的地位無需有太大改變。

波段操作或特殊偏好的持股成數可以下調，此一部分資金以熱門題材如5G、電動車、機器人、新藥類股等為主，趨勢仍在，但基期已高，如籌碼動搖賣壓不輕，可先行減碼，待回檔再行回補。

延伸閱讀

林成蔭｜高檔震盪，低基期族群可望輪動

林成蔭｜錢潮洶湧 價值型股可望輪動

林成蔭｜景氣有待加強，減量靜觀其變