謝宗霖｜健身概念股 騎出一片天

文/華冠投顧分析師謝宗霖

新冠疫情發展至今，雖說指數已回到先前高點，但結構上，隨著人們生活習慣改變，股市引領風騷的族群也大不相同，說許久未見NB族群，今年第二季在遠距教學，停課不停學的趨勢下，從代工到IC設計、再到剪刀腳鍵盤、散熱等，都拉出一波漲幅，時序進入第三季底，有一個族群也受惠疫情改變的生活習慣，準備進入旺季。

幾天前，高盛分析師Heath Terry出具Peloton這家公司報告，將其12個月的目標價從每股84美元上調至96美元，以上週五收盤價75.96來看，意味著這支宅經濟概念股上檔還有近26%的空間。

Peloton是一家健身器材公司，其產品前方有一個大螢幕，其主要賣點，是主打讓你不用出門，在家看線上直播踩飛輪、跑跑步機，聽健身教練熱血的引導和動感音樂，想像一下，運動達人潘若迪在螢幕前帶你騎腳踏車，偶爾還會虧你一下或點名看你有沒有偷懶，不用進健身房冒著感染的風險，又能持續運動不掉肌肉，而價錢平均算下來，並不會比上健身房貴，在疫情揮之不去的情況下，買台在家，是不是會是一個較佳的選擇。

台股中，力山(1515)是Ploton的飛輪及跑步機代工夥伴，目前股價收復上週四殺盤的黑K棒，投信外資也在買超，剛公布的大戶持股分散表，400張以上的大戶也增持2.22%，籌碼面轉佳；祺驊(1593)也是相關個股，划船機明年也會出貨給Peloton，若是放量表態，亦可留意。

岱宇(1598)作的也是健身器材生意，主要是家用市場，這波健身器材股最飆的就是他，從7月底開始，股價一路走高，上週五最高129.5元，收126元，就算被分盤，也還在創掛牌新高，公司表示，目前除整體備貨動能加大，且追加訂單亦呈現較去年倍增態勢。

一股啟動難成氣候，同類三股成版塊，有版塊就會吸引市場注意，力山、岱宇都有投信卡位跡象，進入9月，投信法人作帳，不失為關注重點。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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