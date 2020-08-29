星座理財（8月31日～9月4日）

白羊座－事務執行 循序漸進

火星白羊逐步進入尾聲。不協調的三刑會沖，卻依舊處於嚴峻狀態，對白羊而言，這是私領域與職場需努力取得平衡的寫照。幸運的是，一封來自上帝的信，讓整體磁場出現奇蹟性的舒緩。對於該做的事，循序漸進執行，這周最大的貴人就是自己。投資求財方面，順勢而為。

幸運物與色彩：堇青石與深藍色。

幸運數字：1、2、5、6及其組合。

金牛座－短線運作 靈活為佳

一動不如一靜的建議仍適用，因不協調的磁場依舊存在，7月本就不應出遠門，重大抉擇也宜稍安勿躁。守護星磁場十分有趣，只要眼中看到的都是貴人，那就沒有小人干擾。樂觀思維面對世界，世界將會回饋更多喜悅，這是個幸運的一周。投資求財，短線靈活運作為佳。

幸運物與色彩：木化石與咖啡紅。

幸運數字：3、4、1、9及其組合。

雙子座－買賣行銷 值得努力

家庭運勢理想，重要事務執行也依舊值得擇優進行，尤其購屋置產，因財利運勢也同步理想。貴人磁場活絡，本周大利廣結善緣。職場容易出現預料之外的機會，而適時掌握則是雙子的智慧。偏財運勢佳，商務買賣與業務行銷值得努力加把勁。投資方面，急漲調節，急跌承接。

幸運物與色彩：瑪瑙與宗紅色。

幸運數字：2、6、9、0及其組合。

巨蟹座－合作機會 正向看待

金星巨蟹逐步進入尾聲。金星磁場吉凶交參，對事務觀察不應只在單方面，換個角度看世界，將會獲得不同的美麗。貴人磁場活絡，走出家門接受新的體驗和人脈，極容易展開新的幸運旅程。合作磁場更明顯，乍看不理想，其實成就盡在其中。投資求財，短線順勢活潑運作。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

獅子座－急漲調節 納財為先

有意轉換跑道的獅子，這是值得釋放訊息的一周。不想轉換跑道，也值得釋放訊息測試自己的職場能量。對於事業運勢，這是吉利的時段，因此轉換心情與視野，運勢指標容易攀升。財利運勢佳，商務買賣與業務行銷的辛勞容易獲得預期中的財利。投資求財，急漲調節納財為先。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、1、7、3及其組合。

處女座－設妥區間 營造財利

處女之月逐步進入中段。驛馬星發動，代表改變環境的機會出現，機會來了就別忙著拒絕。學習是為了讓生命更精彩，專業的學習更是有機會讓事業價值獲得翻轉。一年一次的當家作主，又遇到理想的天星磁場加持，成為本周幸運星座榜首。投資求財，順勢營造區間財利。

幸運物與色彩：鈦晶與百合白。

幸運數字：6、8、4、1及其組合。

天秤座－整理環境 改善運勢

家庭運勢優，7月不利外出，就和家人聚聚，情感提升，運勢也將獲得翻揚。和家人一起整理居家環境，也是改善運勢的風水任務。工作運佳，輕鬆愉悅是最好的開運策略。腦力激盪的訊息頗盛，將聊天中的點子記錄下來，可望轉換成銀子。投資求財，沒有立場是最好的立場。

幸運物與色彩：蛋白石與淡藍。

幸運數字：1、6、8、0及其組合。

天蠍座－投資策略 就市論市

貴人磁場強大，廣結善緣是必修功課，因下半年開拓好運勢的貴人籌碼盡在其中。家庭重要事務，稍安勿躁，家人間的溝通需更多耐心。健康磁場需多些心思，沒事多休息，累過頭很難補回來。愛情運勢超優，有愛多愛一些，要不然多愛自己一點。投資運勢佳，宜就市論市。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字： 8、7、2、4及其組合。

射手座－購屋置產 時機理想

職場運勢佳，隨機應變是智慧，而學習則是提升靈活度的好策略。偏財運勢佳，商務買賣與業務行銷值得努力，業績長紅值得期待。家庭運勢理想，對有意購屋置產的射手，是十分理想的時機點。謹言慎行卻是需要的提醒，保持好心情先。投資求財，短線以納財為主軸策略。

幸運物與色彩：石榴石與咖啡色。

幸運數字： 9、1、6、2及其組合。

摩羯座－國際局勢 值得留意

三大行星依舊處於逆行會相狀態，不過收到來自上帝的信，讓山羊整體運勢獲得提升，是個幸運的一周。人脈磁場佳，此刻不積極廣結善緣，更待何時。合作磁場明顯，珍惜願提供意見的夥伴，即便有些逆耳。驛馬星發動，知性之旅是需要的。投資宜以國際財金動向為依歸。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字： 1、9、4、6及其組合。

水瓶座－心直口快 避之為宜

不變應萬變，不宜輕舉妄動的一周。心情磁場不佳，動輒得咎的現象容易浮現。事務執行或與人互動，不預設立場為宜，即便是專業的感覺，也有必要放在一邊。換言之，眼見不一定為憑，直覺容易壞事，而心直口快在本周避之為宜。投資求財方面，高出低進，順勢而為。

幸運物與色彩：螢石與藍綠色。

幸運數字：3、4、8、7及其組合。

雙魚座－就線論線 順勢而為

海王雙魚接獲來自四面八方極為理想的磁場，這是幸運的一周。人際關係超優，廣結善緣成為理想的開運策略。愛情運勢佳，單身適婚雙魚宜勤參加聚會，讓美麗的邂逅有機會發生。有伴侶的雙魚，就該珍惜與呵護另一半，因為是真正的貴人。投資運勢佳，就線論線順勢而為。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、2、4、3及其組合。