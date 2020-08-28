賴昇楷｜「鍋貼」格局 題材股自有一片天

文/華冠投顧分析師賴昇楷

上周五分析指出「華為禁令並沒有造成大盤的流動性風險，因此季線即為有效支撐，然而月線之上也累積了不小套牢量，預計加權指數上有鍋蓋、下有鐵板，將於12,144點～月線之間跳恰恰」。

本周大盤受到台積電以及美股內外利多加持，表現比預期來得好，期間一度拉過月線甚至直逼萬三大關，到了今天(8/28)才又跌落月線之下(扣除台積電的漲幅則是整周都在月線之下震盪)。從大盤不易站穩月線搭配「委賣張數」數據始終位於波段高檔來看，「上有鍋蓋、下有鐵板」之格局未見根本性的改變。

多頭若想往上掀開鍋蓋不外乎兩個方法，一是設法讓賣壓降下來，不過這種方法比較耗時，需要藉由來來回回震盪整理，慢慢把浮額洗出來；二是直接放量往上吃掉浮額，正常來說高檔區配合滾量「才能有效推升」，因為從某個角度而言可以墊高市場買入成本達到良性換手的效果(新進場的投資人也想賺錢，當距離成本近時自然不想賣，如此可創造籌碼穩定的條件)。

大盤本周最明顯的特徵便是成交量沒有一天達到月均量水準，同時呈現出「價漲量縮、價跌量增」的「價量背離」狀態，就當前賣壓規模而言，下周如果還是缺乏上攻動能，掀開鍋蓋的難度依舊偏高，也會使得「類股、族群輪動較快，個股續航力不足」的現象容易延續。

台股還是屬於上有鍋蓋、下有鐵板的「鍋貼」格局，此時具題材加持的個股自有一片天，像是健身器材的岱宇(1598)、力山(1515)、喬山(1736)，筆電零組件之瀚荃(8103)、華孚(6235)、宏致(3605)，車用族群之智伸科(4551)、為升(2231)、劍麟(2228)等。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!