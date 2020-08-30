寶可孟｜卡神寶可孟用3招 找到美股投資聖杯年賺10%！

寶可孟投資美股已有三四年的歷程，但首次公開透明化的展示個人投資績效，倒是頭一遭。我在去年8/15起，以每月500美金投入美股ETF，期許建立一個能夠為自己帶來穩定收入的投報組合。現在一年過去了，我的投資金額來到3萬1千美金，比預設投入的資金多了4倍，帶來的報酬居有9.5%~10%的績效，這是怎麼做到的？

寶可孟投資美股績效一年績效

（完整績效請點我）

這一年來的總投資金額為31000美金，總穫利為3036美金，投報率為： 3036/31000 =9.7%

在這邊簡單說明一下：「為何一個月存500美金，怎麼會一年來到30000美金？」答案很簡單：去年8月開始投資時，我的收入不高，一個月只能放500美金進入市場；但隨著時間往下走，我的收入逐漸增多，所以我也把我的投資金額由每月的500美金提高到1000美金；最近的話，則是每月投入2500美金進入美股市場，所以這一年下來，我投資的美金總額已經來到30000元美金。

這感覺，就好像在面對黃昏時，那個美麗的時刻，你在湖邊散步，看著天光漸漸消散在雲霧之間，心裡面有一種恬適與安祥。

也許，投資帶給我的，就是這種魔幻時刻 (Magic Hour)吧？我不用擔心冒了過多的風險，也不用害怕市場的漲跌對我的資產造成損害，這，就是我想要的退休心境。

投資理財，本來就不應是你生活的全部。而是善用正確的工具，為你帶來穩定的複利，因此你才能夠把心力放在更重要的事物上，比如說：家人、友誼，跟夢想。

以下有三招心法跟大家分享，趕快登入Pressplay會員，閱讀完整文章

心法（1）仿效阿甘精神：不擇時進出

一般人只要把錢放進市場，馬上就開始患得患失，投資部位上漲歡天喜慶；但只要往下跌個10%，哭天喊地準備把部位回收，心裡還暗自小確幸：還好我有設立「停損」，一有下跌就立馬逃出股市。

股神巴菲特曾說：「買進股票，就要有下跌50%的心理準備」，如果連這樣子的跌幅都無法承受者，說真的不適合投資。因為你很可能就是被「割韭菜」的那一個。

心法（２）挑選低成本工具：ETF

許多人都希望透過各種不同的工具與指標，找出被市場低估的明星股－也就是投資界的「聖杯」。

在低價時買進，等它大紅大紫時再賣出，以賺取價差。但，這個真的有那麼簡單嗎？說是一回事，做，又是另一回事了。

心法（３）打開你的投資「AT力場」：資產配置

如果你小時候也看過新世紀福音戰士，那你一定理解我說的A.T.Field是什麼(笑)。其實這個名詞指的就是我們的「防禦」性工具，如果你遇到資產下跌時，該怎辦？

很多人單買個股，基本上它的風險是完全曝露在市場之下，若是遇到黑天鵝事件，如三月份的Covid-19股災，眼看自己的投資水位由原本的賺10%下跌到-35%，整整跳水了45%，能夠處變不驚嗎？如果內心沒有強大的「投資信念」，我想一定會随著新聞說的，趕緊脫手了。

離開市場，代表什麼？代表Game Over，認賠殺出。

你曾想過自己的「退休」生活，是怎麼樣的人生願景嗎？我靠著自己的投資心法，正努力的往我的夢想邁進，也在這邊祝福你，找到自己的夢想、想做的事情，這樣子你才有動力繼續往下衝刺。

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本文由PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載

原文刊於 PressPlay：神寶可孟用3招 找到美股投資聖杯年賺10%!

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