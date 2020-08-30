買點對了 才能自由決定賺多少！

大多數人都高估了自己的認知、低估了邏輯簡單卻難執行的技巧。

股市裡存在很多俗語，以訛傳訛的說法廣泛流傳，其實很多當初都是源自投顧行銷用的商業語言，例如「底部型態完整」、「強勢股不必追高，等拉回買進就好」、「五日線不破續抱」⋯⋯，這些讓人聽起來比較舒服心理願意接受的論點，都只是行銷用的術語，也積非成是讓投資大眾誤用至今。

實務上，正確的操作邏輯往往很逆人性，越是讓人感到舒服願意接受的理論，大多數是錯誤的，無法在股市交易裡使用。

買點重要還是賣點重要？

你應該繼續持有現金，等到正確買點出現才進場，而非強勢股等待拉回買進。

人們往往沒有深思過這些問題，不過市場上總被投顧傳著這樣的言論：「會賣才是師傅」，所以時間久了，人們就誤以為自己交易的虧損是來自於賣點不會抓，也以為技術分析的學習，懂得賣點才是技巧。

其實「賣點最重要」這個觀念完全錯誤，而正確的買點才是最重要的。

為什麼？買對了位置，想怎麼賣都是自由，但是買錯了位置，問題就會接踵而來；同時也因為人心普遍都存在著「解套就會想賣」的心理。

錯誤的買點導致於解套心理

往往人們聽信了別人的謬論，又順應了自己的舒服，所以相信強勢股等拉回買進。打算低買，結果進場之後股價不如預期，套著之後等待解套就會賣出的想法變得很正常，尤其是股價讓自己經歷了一段時間未實現虧損之後，往往解套壓力舒緩後，出場就賣在股價剛轉強的位置。

如果此時有著賺錢就是對的心態，看著原本的虧損轉為獲利，就會開始安慰自己先賣一趟也好，反正股票再找就有了。

那麼型態學教我們的突破才買進呢？創新高的攻擊呢？通通被拋諸腦後。錯誤的低檔買進導致於先抱了一大段的套牢時期，解套賣出以至於錯過了飆股的起漲，還不以為意，因為壓力的紓解讓人忘記了正確的判斷。

正確的邏輯是等待突破才進場

型態學已經斬釘截鐵的告訴我們「突破買進」；亞當理論也說「越過前一個高點才進場」；我的教學不斷地說明「賣壓化解的多方意圖判斷」，飆股的起點就是在「突破創新高」。

但是投資大眾並不是不懂，而是如果買點錯誤，先有了套牢，再經過解套，突破創新高的時候股價當然比他當初的賣價還要高。

人們普遍不想接受再去買進一檔價格比當初自己賣的位置還要高的股票，這也就讓自己以前買進的錯誤，延伸影響了正確應該進場的決策。如果沒有前一次的錯誤進場，那麼要遵守型態學的突破買進就會簡單多了。

實務範例解說

以下這兩個連結，剛好就是同一檔的停損與進場，講的是奇鋐(3017)的操作。控制風險的停損如果不做，等待解套後才賣，就會導致於後來應該要進場的買點下不了手，這就是買點比賣點重要太多了的主因。

●延伸閱讀：【實戰K線】風險掌控的交易模式-(圓展與奇鋐交易)實務判斷

●延伸閱讀：【細部分解】選擇強勢股的K線、開盤、盤中判斷–奇鋐(3017)

解套之後出場，所以錯過股價最好賺的一段，如果沒有當初的錯誤套牢，也就不會有解套這個問題，那麼正確的突破買點不就很明確？

不能把問題放在當時賣錯，因為再來一次一樣會解套紓壓想出場；與其去研究自己人性難以抗拒的問題，不如有著正確的觀念:買點比賣點重要，更值得深入學習與研究。

賣點不是不重要

賣點當然也要懂得判斷，但往往最簡單的一定要執行就好；短期趨勢線常常幫得上忙，只不過，投資人不想賣跌的那一天而已。





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本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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