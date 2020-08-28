郭憲政｜從股價位階高低 找出合理進場點位

文/啟發投顧分析師郭憲政

在股市做多想要賺到錢，就要低買、高賣。問題是，大部分的投資人都是見漲追、見跌砍，而追高殺低的結果，往往不是住套房，就是賠錢。所以投資人在進場交易時，首先要先弄清楚股價位階的高低，本文試著以三檔熱門的個股玉晶光(3406)、聯發科(2454)、穩懋(3105)為例，運用特殊技術分析相關的技巧來解析股價與交易的策略。

玉晶光：2020年1月10日K高622元，3月19日K低 297.5元，高點往上0.382位置746元，往上0.618位置822.5元，投資人在玉晶光股價來到746元時，就可以知道此時的股價已位於高位階，就不宜再追多。當股價接近 822.5元(或以上)，手中有持股的就可以考慮賣出，積極操作者，甚至可以反手放空。 聯發科：2019年12月17日k高464元，2020年3月19日K低273元，高點往上0.618位置582元，往上1.618位置773元，投資人在聯發科股價來到582元時，就可以知此時股價已位於高位階，就不宜再追多。當股價接近773元(或以上)，手中有持股的就可以考慮賣出，積極操作者，甚至可以反手放空。 穩懋：2020年5月11日K高294.5元，5月22日K低234元，高點往上0.382位置332元，高點往上0.618位置355元，投資人在穩懋來到332元時，就可以知道此時股價已位於高位階，就不宜再追多。當股價接近355元(或以上)，手中有持股的就可以考慮賣出，積極操作者，甚至可以反手放空。

所謂的特殊技術分析，除了運用上述黃金切割率外，還要搭配趨勢轉折、時間波、密集成交線等相關技術，找出恰當的進出場時間與點位，如此才能大大提高投資的勝率。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀：

大立光填息後繼無力 股價數度翻黑

台積電大跌10元 市值跌破11兆元大關

台積7月營收微蹲 樂觀Q3跳

晶圓雙雄7月營收》 聯電攻頂、台積維持千億