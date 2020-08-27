黃勇文｜淺談台股震盪格局

文/資深分析師黃勇文

美股近期漲勢延續，那斯達克指數、S&P500指數再創新高，延續科技股的漲勢。台股由權王台積電(2330)扮演上攻的角色，由傳產及中小型股帶領之下，台股再次衝上12,900多點，加上台積電發表將投資新廠，擴充產能下，對於建設廠商與設備股的需求應有機會帶來未來的成長空間，台積電先進製程勢領先全球，也是中美爭取的關鍵技術，如何在全球資本市場能夠彼此互惠，且有營收持續的上揚，是未來電子股所面臨的最大挑戰。

回到台股加權指數而言，在7月底台股創下歷史新高13,031點，接連在8月20日創下箱型震盪的低點12,144點，台股將近一個月時間，都在880點左右來回的高檔震盪。而台股站上月線之上，依照目前季線持續上揚之下，短線多頭趨勢尚未改變。現階段而言。台股加權將會在12,100-13,000點之間維持橫向整理的格局。而由於成交量面臨萎縮的格局，只要大盤能持續站穩月線上方，對於多頭無礙。

台股近期的漲勢，受到台幣升值的影響，熱錢不斷的湧入下，29.3元應該是央行力守的關卡價，在全球資金浪潮下，支撐全球市場的表現。實體的經濟狀況尚未回穩下，讓全球央行只能低利率，降息來維持全球的所遇到百年以來的疫情。加上華為事件的影響，加上中美貿易協議的後續發展，仍然是台股主要的變數之一。短期在權王台積電尚未走弱之前，近期個股的操作仍是題材股加上低價股為最大的操作選擇。

綜合以上分析，台股這次上攻到歷史新高後，跟之前30年之前狀況不同，之前是全台瘋狂台股，而這次台股上攻到歷史新高後，受到疫情的影響，全球金融市場靠政府力撐股市，台股已不可同日而言；不變的是，在高檔格局中，主力、外資、中實戶等也是需要將手中的股票換成現金，才能入袋為安，所以當有任何的系統性風險，影響台股的上攻動能時投資人需審慎面對未來的走勢。

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