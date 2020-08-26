狂崩600點是「散戶禮物」？專家這樣說

上周四，台股盤中大跌600點，盤面上超過九成的股票都是下跌的，看起來風雨欲來，崩盤在即，然而，接下來連漲四天，不僅收復600點的跌幅、站回月線，今天台積電還創下歷史收盤價新高，大盤距離萬三，剩下不到200點，上週600點的崩跌，讓人想唱一首「夢一場」！

但如果是本專欄的忠實讀者，恭喜你，你對這個崩盤、這個反彈，可能都不會太意外，因為你知道，這些我都預告預告在此專欄了！

我在8/17的專欄就已經提到，台股已經有泡沫的跡象，要保持警覺，而在7/22的專欄也提到，從8523點以來，只要是長達百點的下影線，都是波段低點，若你有閱讀我的文章，你不僅對上周四的大跌不會驚訝，還會勇敢加碼進場！

結合以上，我們可以知道，上周四的大跌，是把剛出現的小泡沫戳破，而這波漲勢只要出現長達百點的下影線，都是絕佳買點，更何況上周四下影線超過200點，完全是天上掉下來的禮物，也果然，台股連漲四天，百點下影線低點始終沒有跌破，而這樣適度的拉回，我稱為「以空間換取時間」！

其實台股從8523以來的反彈，一路上賣壓一直存在，而賣壓要如何消化呢？第一種方式就是「以時間換取空間」，例如五月份時，大盤橫盤震盪了整整一個月，不斷的整理、洗籌碼，到六月時才終於噴出，六、七月大漲1700點，而第二種方式，則是「以空間換取時間」，就是像這一次的大跌600點，以一根帶歷史天量的大黑K，一次消化賣壓，消化完後，上漲的路就走得輕鬆許多，這也是為什麼大盤能連漲四天，要知道，這可是近一個多月以來，第一次能連漲四天喔！

大盤這幾天雖然反彈，但還是很多人被大跌600點嚇到，不敢進場，甚至反手做空，其實這樣很好，不要忘了「行情總在半信半疑中成長」，越多人懷疑行情，對這個盤勢越有利，適度的拉回修正，不僅創造更好的買點，也讓行情能走得更長遠，畢竟，細水，才能長流啊！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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（中時新聞網 吳美觀）