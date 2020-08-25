資金轉低基期的車用、航運等傳產股

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

加權指數今天重回月線之上，就扣抵值的位置來看，大盤月線後續仍有機會呈現仰角向上的趨勢。另外，目前大盤的季線上揚，短線不易落入空方趨勢，如果9月中月底台股依舊沒有創高表現的話，季線才有可能走入空方的格局。現階段而言，加權指數將會維持橫向整理的格局，而資金將會往低基期的車用、航運等傳產類股及個股輪動表現。

類股方面，航運股由2603長榮領軍向上，帶動2609陽明海運、2615萬海航等都有帶量突破的表現。另外，遊戲股龍頭3293鈊象，繼上周強勢表現之後，今天再創波段新高，主要是受惠北美線上博奕的需求成長所帶動；除此之外，強勢電子股指標，奇鋐(3017)、宣德(5457)、華擎(3515)等，都有持續創高的表現。

個股追蹤：留意陽明及茂迪

陽明(26098)：北美航線運費調漲，有利公司獲利，預計第三季有機會轉虧為盈；技術線型方面，先前股價已經帶量表態，經過一周的修正之後，今天帶量大漲，股價強勢攻高漲停，法人佈局卡位，後續不排除出現強勢創高的表現。

茂迪(6244)：全球受疫情影響，再生能源成為疫情期間的主要的能源，國際客戶訂單湧現，加上政策扶植，有利產業發展。而且公司的太陽能發電效能，也較同業高出一成以上，減少設備成本並提升電廠投報率，目前產能滿載，持續到明年第一季。

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