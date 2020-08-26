范振鴻｜淺談財報分析無用論的迷思

文/華冠投顧分析師范振鴻

與上周曾提及的技術分析一樣，也有另一群人是質疑財報分析無用論，常聽到的評論都是「財報分析都是過去的數據早已反映」、「等看到數字漂亮，股價都已經是高點」等。

的確不難發現，有時候市場常常會在公布漂亮的財報或是營收數據後，反而出現最後的高點，讓人不得不質疑財務數據的分析到底有沒有用。但投資人看到的是結果，有沒有發現，個股在上漲的過程中，營收與財報數據也是持續的在走高，進而持續推動股價？這是多數質疑論者沒有去觀察的，而把重點放在「營收這麼好，結果開高走低套一堆人。」

其實不管財報分析還是技術分析，其實都非常注重在「趨勢」上，一間公司從虧損轉盈，代表的可能是獲利趨勢的改變，一間公司營收出現強勁成長，可能是獲得新的客戶，或是新產品的推出獲得市場青睞，造就持續性的營收創高，自然就很能夠推動股價的上漲，因此單純就財報分析來說，專家、法人買進的就是看好他的「獲利趨勢」能夠越來越好，能為公司創造更多的EPS，股價在未來自然就會上漲。

為什麼散戶總是會看到公司在發布亮眼的數據後，股價反而開始崩落？主要還是產業的成長循環甜蜜點已過，又或者是數據雖然亮眼，但是成長動能已經減緩，已經無法支撐已經漲多的股價，詳細要解釋要花的篇幅就會非常大。

財報分析「難懂難精」，市場上派別也非常多，各有各認為重要的財務指標，或不重要的財務指標，筆者雖然不是財報分析專家，但專精在營收趨勢相關數據的分析，搭配技術分析就可以抓到不少波段個股，所以，別再說財報分析無用，很多工具，不是不好用，是你沒有真正去了解他，去學習他，打個比方來說，就像關羽拿青龍偃月刀殺敵無數，青龍偃月刀強不強？當然強，但是如果是諸葛亮拿青龍偃月刀上陣，大概只有被打趴的份，每個人有適合自己的分析工具，能賺錢都是好方法，其實不需要去質疑別種分析工具到底有沒有用。

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