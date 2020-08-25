葉良超｜多方氣勢旺、續多

文/啟發投顧分析師葉良超

國際消息面指出，美國政府將加快批准，AstraZeneca與牛津大學合作開發的新冠病毒疫苗，另FDA授權，用最新研發的『血漿療法』治療新冠肺炎。利多消息激勵，使得美股多頭氣燄持續延燒。周一，蘋果股價再創歷史新高，且升破500美元大關，帶動科技股大幅上揚；激勵美股四大指數再次全面大漲，道瓊工業指數終場上漲378點，以28,308點作收，漲幅1.35%。

以技術面來看，美股目前多市架構仍相當穩固，預估後市仍將持續走多。但在上揚過程中偶遇回檔在所難免，在交易上仍以『低進高出』為原則較妥。而台指期目前持續上行，但在短期反壓區已漸逼近之下，若出現再次的回檔，皆以常態視之。接著關注焦點，FED主席鮑威爾(Jerome Powell) ，訂於08/27 台北時間21：00，在傑克森霍爾(Jackson Hole)視訊會議上，以「貨幣政策框架評估」為主題發表演說，持續關注相關內容。

個股部分關注聯發科：

美國商務部日前公布，禁止所有使用美國技術與軟體所生產的半導體產品出貨給華為；這禁令，可能對聯發科未來營運添增些許變數。受此消息影響，近日聯發科股價由高檔滑落，但目前已達初步支撐位置，預估短期之內具反彈之機，見下圖。

以上進、出場策略，純粹個人依據理論研究，最終所得之結論，僅供參考。

實際進、出場仍是依您本身的觀點來做決策、請審慎評估之後再做定奪，無論你如何的設計策略、仍總以風險為第一考量。務必嚴設風控為首要。(葉良超提供)

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