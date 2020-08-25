林建發｜美股好強，台股有機會跟漲

撰文/啟發投顧分析師林建發

昨天美股道瓊指數是大漲再創波段新高，那斯達克指數也是漲而且是不斷的創歷史新高，道瓊指數創波段新高，代表多頭就是很強很強，那斯達克指數創歷史新高，當然代表多頭更是非常非常的強，所以美股就是很強或者說非常的強，不需要去找太多看空的理由，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多頭一路狂軋空頭是事實，多空的方向是要錢砸出來的。

台股在瘋狂砍殺1天後連漲2天，今天台指早盤開高後先走平再急拉一波，然後急殺一波再走平，收盤還是大漲134點再收一根小紅K，不管市場偏空的氣氛有多濃厚，但台指創波段新高是事實，已經連續5個月的期約，多頭就是一路軋空頭，這個期約多頭在驚驚漲的人心惶惶狀況下又軋到空頭了，新的期約還是多頭勝出，今天指數大漲吃掉大崩跌的黑K棒，只是連漲3天造成短線乖離太大，明天是空頭的機會，就看空頭能不能好好把握。

大盤見到歷史新高點13,031點後留下1根爆量長黑K，上週四的恐慌暴跌更是殺出1根紮紮實實的爆量長黑，連續出現2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，市場看空的人變多了而且多很多，儘管份量最重的多頭指標台積電的強度沒有大盤來的強，今天的大漲或許也給了明天空頭反撲的機會，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，短期多頭用連漲3天來強力表態，台股要再創歷史新高並非是遙不可及的。

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