陶文看台股｜營造短線機會財利

《陶文看台股》：周二（08/25）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷澤歸妹】順勢而為，營造短線機會財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正逢七夕的這一天，由於出現了「歲德吉星」與「天貴吉星」的照拂，除了不宜「上樑」之外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

這是個吉利的日辰，一只紙鳶高飛在星空，即便領頭行星處於逆行狀態，不過只要能夠高飛即便方向有所偏差，也就沒有太大關係了。對於事務的執行而言，代表的是做該做的事，依照計畫行事。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星、冥王星、火星與太陰星形成了一隻翱翔的風箏，對於投資求財而言，這是一種容易因為政策利多而高飛的寫照。因此這一天需要執行的就是逢高調節納財入袋。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日盤開低震盪反彈，一路上在盤面上以高檔震盪的方式呈現，終場也以上賞39點作收。

【雷天大壯】的震盪出現了，不過幅度並不大，因此財利空間也沒有獲得放大。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷澤歸妹】是這一天（08/25二）台股投資求財卦象。

這一卦說的故事意境是「急不得也，哥哥！」，對於事務的執行而言，代表的是不宜操之過急，因為欲速則不達。

對於投資求財而言，同樣是如此。

因此對於投資理財的運作，有必要繼續執行短線見好便收的趨吉避凶。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺主要氣勢依舊不在多空之間，而是為拉抬而拉抬的一方。

換個角度來說，這一天的大盤會繼續震盪上揚，只是上揚的力道不是因為出現了利多，而是為了上揚而上揚。

不論黑貓白貓，會抓老鼠的，就是好貓！因此順勢而為，營造短線機會財利。

吉利方位：正西方、西北方、東北方。

吉利顏色：白色、金黃色。

吉利數字：8、7、6、4。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢