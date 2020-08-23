散戶小心！防人踩人 專家揭台股致命點

8/20盤中暴跌634點立即有買盤搶短，晚上美股不跌更替多頭壯膽，大盤8/21再漲250點，12700點就是技術面的壓力，12日均線下彎短期趨勢轉折向下，未來一個月與50日均線死亡交叉則波段跌勢確立，下週反彈應全面減碼。台股上漲慣性改變，真正的空頭走勢，從反彈後的破底開始。

若股市有反映經濟現實，為何基本工資調幅0.84%創下審議基本工資有結果以來最低？股票市場與經濟現實嚴重脫節，景氣循環消失，股市參與者紛紛感染錯失恐懼症，害怕錯過行情所以一直買，美其名類股輪動，實際上無所不拉、無所不炒、無所不漲。

前年康友從360一路炒到538元，如今價格靜止56.6元，不論是360、538、56.6或是變成壁紙，在不同時期、價位，康友都是一間疑似掏空、交不出財報，暫停交易不久後可能會下市的公司，投資人沒有發現，主管機關也沒有發現，一直到董事長消失、經營團隊跑光了，大家才發現。把基本面、題材好好包裝就是炒股的素材，當初炒到538元利多再大，如今全是一場空。

從電子到傳產、高價到低價，所有股票都炒過一輪又一輪，高價股有業績、低價股有轉機，當大盤創歷史新高，剎那間，所有的股票都有利多、通通都變成好公司，有這種巧合？很多公司其實跟康友一樣，從頭到尾都沒變，股價的變化是炒作過程，不論多強總會打回原形。

前年大盤從11270跌到9319，很快從9319又漲上去；今年從12197跌到8523後，危機入市聲浪與撒幣紓困措施，又讓大盤破底穿頭創新高。前年與去年大盤的成交量都不大，漲到11270或12197點都是看戲的人多，買進的人少，行情只有高，沒有熱，跌下來套牢散戶少，多數人只是圍觀，籌碼一直處於非常穩定的狀態，2次都很快漲回去。

11270與12197這兩個高點30日均量為1218、1293億，本波13031點單日成交3489億，30日均量2217億比之前兩次高點多出千億。大盤8/20成交3524億，是台股單月第二度成交超過3000億，2次皆巨量長黑，到8/21為止，大盤連續24個交易日成交2000億以上，現在的行情不但高、也更熱，之前場外看戲的，如今忍不住紛紛躍上舞台參與史上最大多頭行情，若這次大盤反轉向下，演員比觀眾多，小心人太多舞台塌掉。

股市與經濟現實脫節，泡沫持續膨脹，一旦跌勢啟動將比過去任何一次空頭更危險，套牢的群眾將是史上之最，反彈跌破12144點，史上無前例賣壓來襲，長線8523點必破無疑。

(中華財經台分析師王文良)

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（中時新聞網 吳美觀）