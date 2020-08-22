星座理財（8月24日～8月28日）

白羊座－投資求財 正向順勢

火星白羊逐步進入尾聲。職場重要事務執行與抉擇，有必要避開本周，因土星與冥王星所釋放的刑剋磁場如火如荼。工作磁場出現轉機，回歸基本面以務實的方式面對事務的執行，即便是默默耕耘，也還是容易獲得應有的肯定。投資求財方面，樂觀正向順勢，震盪愈大愈好。

幸運物與色彩：蛋白石與薄荷綠。

幸運數字： 6、3、7、4及其組合。

金牛座－以靜制動 謹言慎行

不宜出遠門，代表的是凡事以靜制動。日常生活的交通安全也需謹慎以對。人際磁場微妙，謹言慎行有其必要，不過由於貴人在群體中，建議積極參加團隊聚會與社交活動，以便積累貴人籌碼。愛情運勢佳，美麗的邂逅也有機會獲得營造。投資運勢佳，輕鬆活絡地順勢而為。

幸運物與色彩：石榴石與粉紫色。

幸運數字：1、6、9、4及其組合。

雙子座－家運事務 擇優執行

家庭運勢佳，攸關家運事務值得擇優執行，例如搬家、入宅、修造和購屋等，也適宜安排家庭聚會，幸福指數可望因而攀升。健康磁場出現警訊，壓力需獲得舒緩。金錢運勢也需多費心思，巨大金額的支付能緩則緩。事業運勢佳，凡事順勢就好。投資求財，權值股是財利標的。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、7、1、2及其組合。

巨蟹座－短線財利 設妥區間

金星巨蟹進入中段。木星的衝剋磁場愈加嚴峻，宜謹慎面對溝通事宜，尤其是最親近的人的互動。幸運的是，由於獲得事緩則圓的能量舒緩，即便無法旅遊，也有必要安排家人的輕鬆聚會。同事夥伴溝通，需尋求彼此尊重的客觀聲音。投資財利在短線，設妥區間確實執行。

幸運物與色彩：綠幽靈與藍綠色。

幸運數字：3、7、4、0及其組合。

獅子座－國際局勢 值得留意

財利運勢理想，機會能量也十分活絡，面對這週出現的賺錢訊息，值得順勢掌握。職場能量順暢，點子出現了就該仔細記載，無心插柳柳成蔭的故事容易因此發生！有意購買屋宅的獅子，這是個理想的賞屋周，只因為幸福能量獲得了引動。投資求財，還是以國際財金動向為依歸。

幸運物與色彩：玉髓與粉紅。

幸運數字：6、7、9、2及其組合。

處女座－急漲賣出 回檔承接

處女之月展開序幕。水星會相，許多行星釋放合相磁場，處女成為本周幸運星座榜首。諸事皆宜的一周，人脈磁場佳，事業運勢也順遂，有意轉型的企業處女，值得展開計畫與行動。偏財磁場佳，商務買賣與業務行銷值得努力，因為辛苦有成。投資求財，急漲賣出，回檔承接。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕紅色。

幸運數字：9、4、1、6及其組合。

天秤座－投資策略 就市論市

工作和事業有何不同，有人說心態上不同，就回歸現實而言，把事情面面俱到地完成，沒有矯情，只有務實。這樣的工作收穫，反而容易造就預期的事業成就，這是天秤本周運勢寫照。貴人在身邊，抱持學習心情及沒有期待的念頭，容易獲得貴人助益。投資求財，就市論市。

幸運物與色彩：天河石與白色。

幸運數字：7、8、4、1及其組合。

天蠍座－人脈磁場 十分活絡

轉念即菩提，心轉境轉。對本周天蠍座，最理想的旺運策略，就是讓自己先擁有好心情。人脈磁場十分活絡，本周大利廣結善緣積累貴人籌碼。愛人眼裡出西施，心境對了並不需要千言萬語，本周愛情運佳。需提醒的是健康，千萬別累過了頭。投資求財，順勢同時也須順市。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、3、7及其組合。

射手座－購買屋宅 適宜行動

謹慎理財，是本周射手需隨時自我提醒。巨大金額的支出，有必要多給自己些時間思考。不過由於行星磁場的舒暢，對於有意購買屋宅的射手們，凡而適宜行動，因為吉屋可得，而價錢也容易順心如意。愛情方面則需要給彼此多一些空間。投資求財，順勢就好，追逐是大忌諱。

幸運物與色彩：孔雀石與粉綠。

幸運數字：4、6、3、7及其組合。

摩羯座－合作案件 事緩則圓

輕鬆是種有趣的意境，就從不經意的聊天開始，這是山羊舒緩負能的理想策略。歡樂是帖良藥，不過需要山羊走出習慣領域；放開心，讓陽光撒進來，則是提升好運指數佳策。愛情運勢理想，這其中尤以女山羊最為幸福。合作案件，事緩則圓。投資求財方面，無招勝有招。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：2、0、8、4及其組合。

水瓶座－短線調節 低接為輔

偏財運勢活絡，行商買賣與業務行銷有利可圖，值得加把勁。有意購買屋宅的寶瓶座，這是個大利進場的一周。想讓財運興旺的寶瓶，則有必要將住家和辦公室整理一番，陽光充足，空氣流通，財運就會提升。謹言慎行是本周座右銘。投資求財，短線調節納財為主，低接為輔。

幸運物與色彩：珍珠與象牙白。

幸運數字：8、7、1、0及其組合。

雙魚座－勤走聚會 認識貴人

海王雙魚磁場頗佳，雙魚也成為幸運星座之一。人脈磁場明顯，這周雙魚應該走出來迎接貴人能量，從勤於參加聚會開始。愛情磁場理想，而這樣的磁場是典雅的也是甜蜜的，不疾不徐是營造好能量的秘訣，少了壓力多了幸福。投資運勢十分理想，財利依舊在短線震盪中浮現。

幸運物與色彩：月光石與淡藍。

幸運數字：1、7、6、8及其組合。