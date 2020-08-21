賴昇楷｜下周台股跳恰恰 題材股舞姿曼妙

文/華冠投顧分析師賴昇楷

上周五(8/14)分析指出「特定買盤持續照顧台股，下周台指期將拉高結算」，本周一大盤的確氣勢如虹，漲160點收12,956點逼近萬三關卡，可惜周二冒出「美國加碼華為禁售令」這個豬隊友，打亂了多頭原先的一盤好棋。

上半周多頭力撐盤勢讓周三台指期位在相對高檔結算後，周四終於放手，台股出現3月中下旬以來的最大跌幅，不但大盤爆出歷史天量3,475億元回測季線，櫃買指數更是直接摜破7月低點和季線，嚴重破壞了多頭格局。

所幸台股在周四重摔過程中，上市櫃跌停鎖死家數其實不多，想賣的都賣得掉，換言之並沒出現破壞性最強的流動性風險，也為短線反彈預留了伏筆，此外融資餘額劇降加上美股不跌反漲，一舉促成今天反彈強度大幅提升，同時從大盤成交量及委賣張數驟減可知華為禁令利空引出的賣壓大幅去化，所以大盤周四低點12,144點(也差不多是季線位置)，屬於短期有效支撐。

但畢竟台股結構已在「華為禁令」利空下遭到破壞，大盤月線之上累積了不小的套牢量(代表內資態度的櫃買指數情況更加嚴重)，因此持續上攻難度也偏高，預計下周大盤將是「上有鍋蓋、下有鐵板」，加權指數於12,144點～月線之間「跳恰恰」。

預計此時具題材個股舞姿會曼妙，如運動大聯盟之豐泰、鈺齊-KY、百和、巨大、愛地雅、桂盟，筆電零組件族群的力致、宏致、微星、華孚，網通族群的友訊、智易、啟碁等。

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