台股跳水式下跌！ 專家列 4 大主要原因

今天大盤重挫的原因有4點：

第一，美國聯準會對未來的經濟成長感到保守，導致全球股市下跌。

第二，台海關係緊張，共軍可能進行環島大演習，政治因素影響，導致台股重挫。

第三，華為禁令擴大，受惠股不再受惠，如夢一場，漲多回檔，概念股紛紛下跌。

第四，預期的自我實現效果，台股本來不會跌的，但是當市場上的每個人都預期股市會下跌，紛紛賣出持股，那股市就真的下跌了。

由於上述4個原因，導致今天大盤重挫。

今天有些是融資多殺多的停損單，自己嚇自己，因為恐慌因素而賣出持股，導致股價下跌。因此在大跌後的隔天，通常會出現小反彈。

如果希望減碼降低風險的投資人，明天再賣可以賣到比較高的價格。

若公司的基本面沒有改變，可以找跌深的績優股進行布局。只要兩岸維持和平，公司的獲利沒有改變，股價跟著獲利上漲的機率就很高。

延伸閱讀

台股連續爆量23天 史上最大賣壓來襲

華為砍單 大戶殺散戶哀嚎 台股拉回12362

內外資摜壓 散戶恐慌殺 台股跳水600點

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!