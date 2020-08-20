台股連續爆量23天 史上最大賣壓來襲

文/摩爾投顧分析師 王文良

若股市有反映經濟現實，為何基本工資調幅0.84%創下審議基本工資有結果以來史上最低?股票市場與經濟現實嚴重脫節，景氣循環消失，股市參與者紛紛患了錯失恐懼症，害怕錯過行情的人一直買，美其名類股輪動，實際是無所不拉、無所不炒、無所不漲，暴跌後，恐怕會出現非常多的追高症候群。

前年康友從360一路炒到538元，如今價格靜止56.6元，不論是360、538、56.6或是變成壁紙在不同時期、價位康友都是同樣的公司絲毫沒有不同:一間疑似掏空、交不出財報，暫停交易不久後可能會下市的公司，投資人沒有發現，主管機關也沒有發現，一直到董事長消失、經營團隊跑光了大家才發現。把基本面、題材好好包裝就是炒股的素材，當初炒到538利多再大如今全是一場空。

從電子到傳產、高價到低價，幾乎所有股票都炒過一輪又一輪，高價股有業績、低價股有轉機，當大盤創歷史新高，霎那間，所有的股票都有利多、通通都變成好公司。如果不太可能出現這種巧合，表示很多公司其實跟康友一樣，從頭到尾都沒變，股價的變化是炒作過程，不論現在多強終究要打回原形。

實體經濟萎縮不論有無華為風暴，終端需求都會下降，華為供應鏈一律避開。千萬別將解放軍演習利空當作危機入市機會，此時台股在高檔不是低檔，頭部剛剛形成、套牢散戶眾多，反彈後將再破底，向下趨勢剛剛形成，切莫攤平與搶反彈。

投資人最該關注的是美股，美股已處在非常不穩定的狀態，下跌機率相當高，美股拉回台股將受連番衝擊，反彈應逢高減碼，順勢向下操作。

8/20大盤盤中下跌超過600點，成交3468億爆量跌破12日均線，打破上漲慣性，連續23個交易日大盤成交超過2000億，行情創新高也過熱，暴跌形成史無前例的套牢籌碼，史上最大賣壓即將來襲。

※本資料由摩爾投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

摩爾投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

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