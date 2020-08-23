股市亂漲心慌慌 經濟脫鉤的疫情時代

(本篇文章為微股力達人：徐諒諒分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

自今年三月疫情爆發以來，道瓊指數從29543暴跌至18086，跌幅超過1萬點。看似無法挽救的股市在美國聯準會”印鈔救市”的貨幣政策之下，迅速將全球股市自谷底拉抬，道瓊指數今年高點29543近在咫尺，那斯達克卻已過了今年高點。但是，經濟狀況難道有比疫情爆發前要來得好嗎..?

今年的交易市場不同於往年，許多人認為不可能出現的情況也都出現了。除了道瓊指數崩跌萬點外，甚至出現輕原油負數油價的情況。然而，所有交易市場的價位皆由供需原理所定，不論哪個金融商品，買的人多價格就漲，反之，賣的人多價格就跌。也就是說，交易市場的本質在於買盤與賣盤，而非其背後之原因。舉個簡單的例子，合一生技(4743)乘著疫情升溫之勢，從19.4塊漲至最高價476.5塊。從這個例子可以得知，題材與營收成長的原因導致了股價狂飆的結果，也確認了合一在這幾個月裡的買進張數大過於賣出張數。從上述例子反向思考一件事情，當交易的本質不被重視，而將思考重心擺在無法被證實其真實性的原因上，那麼進行投資就會變得無所適從。

美國七月公布失業率為10.2%，CPI月率為0.6%，零售銷售月率1.2%。從三月以來，這三個指標數據都在近幾年低檔的位置。諷刺的是，四月開始，股市逆勢走揚，其根本的因素，就是美國聯準會與各國央行量化寬鬆的貨幣政策導致。2008年開始的三次QE金額高達3.8兆美元，執行QE為五年左右的時間，疫情爆發至今約半年期間，已比當時QE所發出的金額還多。近期股市漲、黃金漲、 金融商品漲，全因此波的資金狂潮。再去對比這半年所公布的數據，可以發現數據比去年同期差是正常，只要沒有特別差，又會出現一波漲幅。然而，面對資金行情席捲而來，不可忽略的是大漲背後的修正風險，等資金退潮時，就會顯現股市與其他金融商品應該要有的合理價位。

無限上綱的印鈔手法，是美國聯準會沒有辦法下的唯一辦法。真實金融市場的情況是不好的，無法降低的失業率以及停滯性的消費情形導致市場開始通縮。而央行的操作上，美國聯準會對影響經濟的因素似乎過於「傳統」，決策者太倚賴貨幣政策來解決困境。或許，傳統的經濟模型已不足以應付疫情狀況，當科技進步將世界縮小了距離，卻也讓單一地區的疫情變成全球的經濟問題。事實上，疫情的爆發，經濟、交通、教育、醫療等產業都已出現相當大的影響。如果真實市場的需求與美國失業的問題沒有解決，那麼這將會是近期所面臨到最大的風險。

而剛所提到交易市場的本質在於成交量的買賣行為，直白地說，量能就是籌碼，籌碼就是錢，成交量的錢就是決定金融商品走勢最主要的因素。近期的金融市場恰好給了這個理論最完美的註釋。在面對不好的金融環境下，是熱錢引領股市走向另一個巔峰，無畏難看的數據，無懼疫情的侵略。而處於大金融環境現況下，我們可以參考一個最原始的指標：量能。

從某一個角度去解讀量能，又或者稱之為籌碼及平均成本，判斷資金行情尚未結束的方法就呼之欲出。不論哪種金融商品，疫情衝擊也好，經濟數據慘淡也好，只要你能掌握資金脈動，大環境風險就相對降低許多。最後，需要注意的就只剩美中角力與國際疫情狀況的發展了。

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