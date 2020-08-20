陶文看台股｜短線有利 見好即收

《陶文看台股》：周四（08/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地天泰卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然出現的「歲德合吉星」的身影，不過由於正值「月煞日」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶

金星釋放六分合相磁場，天王星則釋放三分吉利能量，這是個吉利的日辰，從政餘天星角度觀察是如此。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星的磁場頗佳，對於這一天的投資求財而言，這是個好消息。

太陽與水星也同時合相火星，對於股市投資求財來說，這是個吉利的現象，代表短線有利可圖。

不過，冥王星、土星的會相與火星刑剋，代表國際政策依舊是投資求財的關鍵訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日大盤開高走低，以每況愈下的方式進行，終場收跌93點。

【地天泰卦】的四平八穩出現了，即便空方善意十足，高出低進的卦象建議果然，

順勢而為，按圖索驥，再加上加強風險意識，必要得時候見好便收。雖然是事務的執行現象，不過卻這一天的盤勢現象不謀而合。

今日【股市黃曆】另類觀點

【艮為山卦】是這一天（08/20四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是見好便收與逢高而止，止於至善是對於事務執行的卦象最高境界。

對於投資求財而言，自然也是如此，因此這一卦的主軸精神在於「停止」。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事的不過多方和空方，而是主力、法人或拉抬盤勢的一方，重點現象在於拉高出貨，只是願望並不容易達成。

雖然卦象中的多方氣勢頗佳，不過由於步調與節奏並不協調，因此容易出現的情況極容易是利多不漲，或是欲振乏力。

這個時候，見好便收與逢高而止，止於至善也同樣將成為投資求財的卦象最高境界。

吉利方位：東北方、正南方、正北方。

吉利顏色：咖啡色、紫色、藍色。

吉利數字：8、9、0、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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