白易弘｜電子股拉回震盪

文/華冠投顧分析師白易弘

華為利空衝擊電子股 指數失守10日線，台股19日開高走低，權王台積電(2330)、聯發科(2454)兩大護國神山走弱，指數收在12,778.64點，下跌93.5點，跌破5日、10日線，成交金額2,555億元；外資19日賣超5.18億元、投信賣超1.4億元、自營商賣超38.41億元。美國週一宣布擴大對華為的制裁後，以聯發科為首的華為概念股與 IC 設計類股連續修正兩天，連帶多數電子股亦呈現拉回震盪，資金流向低基期傳產轉機股、具題材生技股、散熱族群等類股。

技術面觀察，量增黑棒短線多方上有萬三心理關卡反壓，下有月線技術面支撐，區間震盪格局。加權日線KD指標K值跌破D 值，短線動能趨緩。週二(18日)指數最高點來到12,981點，但追價力道不足，18日、19日連續二日收實體黑K，13,000點具心理與短套反壓，短線多方氣勢轉弱，手中持股若有反彈建議換股至營收表現佳、回測短期均線不破，或股價基期相對低之成長股。

選股方向，可關注電源供應如台達電(2308)、康舒(6282)、航運如長榮(2603)、以及不受匯損干擾之營建資產股。

20日觀盤重點：1.聯發科季線是否有守。2.太陽能類股是否轉強。3.散熱族群能否續強。

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