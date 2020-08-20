吳官隆｜持盈保泰、留意矽晶圓族群

文/華冠投顧分析師吳官隆

投資人有幸看到本月的結算，是歷史高點紀錄的結算價格附近，回顧自今年低點8,523點反彈迄今的，8月是第5個月轉折。以8月19日加權指數收盤12,778點來看，成交量2,536億元，這是跟週二相比呈現量增下跌的格局，而且連續兩天帶量收黑。如果週四還是收黑，容易變成空頭的連續，嚴重的話就是短線容易形成套牢的頭部區域。

過去一個月，純粹用類股來看待，近期最強的IC設計、太陽能、PCB等類股，都是呈現高檔震盪上攻，但是週二的IC設計有聯發科領軍下殺，週三的太陽能有茂迪領軍下殺，只有PCB股暫時呈現無懼加權指數的下殺，週四勢必更加關注這些之前領漲的股票，但是真的籌碼面太過於集中了，市場偏多的氣氛過度濃烈，週四提防PCB與二極體等類股，被空頭盯上喔。

位處高檔附近，市場的波動度大幅增加，更加容易助漲助跌，加上近期生技的康友-KY停止交易，牽動中部金主是建商背景的人，有可能因為缺錢而被迫砍股票，這些都是本週整週要注意的隱憂。

綜合而言，週三急速震盪，等待週四如果開低的時候，低點再來考慮布局，是持盈保泰的方式，可以留意低檔的矽晶圓族群，會是相對安全可以考慮的類股。

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