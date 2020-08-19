後疫情時代 如何看科技產業的經濟趨勢？

隨 4、5 月全球步入疫情解封階段，全球股市快速 V 型反轉，S&P500 漲回疫情前水準，NASDAQ 更創下歷史新高，台股也在 7 月重回 12,000 點之上並持續上漲。但部分經濟體表現相對弱勢，歐洲各股市尚未有任何國家回升至疫情前水準，其中西班牙股市回覆率不及疫情跌幅的一半，巴西及俄羅斯等新興市場大國 YTD（一年以來的報酬率）皆仍有 -10% 以上。關鍵就在科技類股佔各國家股指的比重！M平方帶你深入分析：科技類股引領市場快速復甦的關鍵數據 !

科技股為股市支撐重點

從主要市場 YTD（一年以來的報酬率）漲跌來看，成熟市場中僅美股 YTD 表現翻正來到 4.01%；新興市場中，台、韓股 YTD 漲幅更勝美股，分別來到 7.48% 及 9.86%。

上述三個主要股市的科技產業佔指數的權重皆偏高：美國 S&P 500 、及南韓 KOSPI 指數科技佔比皆來到 30% 以上，台灣加權指數更有超過 50% 皆為科技股組成。而這三指數也為疫情後反彈幅度最大、YTD 表現最好的三大市場，由此可看到科技股為本波股市的重點支撐。

從各產業類股表現更可以直接看出科技股優於其他類股的幅度，且此現象更不僅出現在疫情之後，將時間軸拉至 2019 年，S&P500 11 大產業類股中可以明顯看到 S&P 科技類股至今已上漲 50% 以上，大幅領先其餘類股，台股產業類股也出現同樣的狀況，電子類股指數同樣也達到接近 50% 的漲幅，領先金融及傳產表現。

各國數據透露科技消費需求

藉由股市的漲跌中可以梳理出科技趨勢對股價的推升力道強勁，然站在M平方的角度，我們必須要探究這樣的行情背後，是否有基本面的支撐？

觀察最新 Q2 財報，S&P500 中 81.3% 以上的公司財報優於預期，來到 2013 年以來最多，本次財報 58 家科技公司中，也僅 1 家低於預期，優於預期家數占比來到 90% 以上，自 2016 年以來，科技產業的財報在 S&P500 普遍優於其他產業。

我們同時也由三大消費市場：美國、歐洲、 日本 的消費數據來探究全球對科技的需求是否能支持這樣的獲利水平。

從電子商務看本波科技產業趨勢

從產業面角度觀察，電子商務帶起的供應鏈從上中下游都反應本次科技需求的趨勢：

資訊系統建置、串接：支援電子商務核心業務，以 Amazon Web Servive ( AWS )最廣為人知，也帶動 AI 大數據、雲端運算等產業興起。 網路平台包括店點開設：如同亞馬遜、eBay、阿里巴巴集團、抓哇集團( SEA Group )。 互聯網媒體：YouTube、Facebook 以及提供影音串流的 Netflix 及 Disney+ 在本次疫情皆大幅受惠。 平台硬體設備：筆電、手機等設備更反映在 Apple、Samsung 等大品牌、以及相關產業鍊從 IC 設計、製造、封測至組裝甚至電信商皆受到提振。 ETF 表現：網路公司( FDN )、雲端運算( SKYY )、半導體( SOXX )及機器人與自動化( ROBO )等相關 ETF 表現，皆大幅超越其餘次產業，並幾乎皆回到疫情前水準創下新高。

美國電子商務逆勢大幅成長

本次疫情一度造成美國零售銷售年增率大幅衰退接近 20%，從細項中可以看到，電子商務的銷售數據不僅在本次疫情中未落入負成長，甚至逆向大幅增長，截至 7 月數據仍有 24.37% 的正成長，反應疫情期間，work from home 、線上社群軟體、影音串流等趨勢帶起的需求。

而此趨勢也不僅止於疫情期間，將時間拉到 2020 前，電子商務細項在 2016 年後幾乎皆維持在雙位數的成長，支撐如 FAANG 這樣的科技股獲利在 2016 年後優於預期的表現。

歐元區網路購物年增率雙位數成長

歐洲也出現相同的現象，疫情期間歐元區零售銷售亦出現年增 -19.4% 的衰退，細項中除了食物、飲品、菸草等消費必需品沒有出現衰退外，郵購、網路購物也出現雙位數的年增率，截至 6 月仍有 23.70% 的成長。觀察疫情前的數據，歐元區郵購、網路購物在 2012 年後年增未曾落入出現負成長。

日本無店零售成長是零售回穩的主要動力

日本雖然沒有如同歐美明顯的趨勢，本次最大衰退幅度也小於歐美，但依舊能佐證目前產業趨勢的發展，其中無店鋪零售今年以來僅在 4月 時小幅衰退 5.7%，對比於紡織品、汽車相關、燃料及機械等產業皆達到 25% 以上的衰退，截至 6 月，無店鋪零售成長 8.10%，為拉升日本零售銷售回穩的主要動力之一。

綜合上述，美國為全球最大的消費市場，其內需消費市場規模達到約 12 兆美元，高出第二名中國整整兩倍，可以總結美國的消費趨勢近乎可以代表全球的走向。而歐洲國家若綜合來看，德英法義西加總規模也接近 6 兆美元，此兩大市場的消費數據皆透露著相同的訊息。

電子、資通出口支撐台灣出口表現

作為貿易出口國的台灣，亦反映了這樣的需求趨勢，年初以來，電子零組件及資通信產品出口年增未曾衰退，甚至幾乎皆維持在雙位數以上的成長，反映全球對於疫情帶起的遠距需求大幅增加，積體電路、資通及視聽產品皆需求強勁。

截至 7 月，電子零組件保持在 15.51%，資通信產品則在上揚至 18.53% 的年增，為台灣出口唯二正成長之細項，與其他產業大幅拉開差距。

而 電子零組件 及 資通信產品 兩者佔台灣皆口比重接近 60%，在疫情帶起遠距及網購對科技軟硬體需求，更加支撐 台灣出口 表現優於全球，尤其 在4、5月 的出口數據可看出，全球出口在貿易量大減之下，近乎皆達到二至三成以上的衰退，唯獨台灣出口表現穩定維持在 5% 以內的下滑幅度，更無庸置疑地確立了此時的產業趨勢。

多數調查性報告顯示科技趨勢在疫情後延續

本次 疫情 不僅於期間帶起爆發性的科技需求，多份報告也顯示此趨勢在疫情後將會出現延續。參考麥肯錫在今年 7 月的調查報告，疫情需求使得各產業的數位通路平均新增兩到三成的用戶，而其中首次用戶平均 86% 對數位通路感到滿意，並有 75% 用戶願意持續使用。

另外在疫情後在不同消費平台上的時間使用變動，網路零售為淨增加最多的平台，顯示消費者願意接受新型態的消費習慣；而相對於實體店面，多數新消費者也傾向使用線上平台進行消費。

此外，麥肯錫的調查結果也顯示這樣的現象不只存在於 B2C，在 B2B 之間也發現同樣的現象，有 66% 的法人認為疫情過後數位銷售通路的重要性大過於傳統銷售通路，相較於疫情前法人的看法為 50%。

註1：本篇引用麥肯錫 COVID19: Global Health and Crisis Response (July 6th, 2020)

註2：新消費型態偏好調查飾品、辦公室配件、菸草、保養品、藥品、電子產品等 20 個產品的使用偏好。

從循環角度看本次科技趨勢會延續到何時

我們以 S&P 500 的各產業類股除以大盤表現來觀察每次景氣循環的產業輪動，可以發現 1995 年後 Yahoo、eBay、Amazon、Google 相繼成立，科技產業類股明顯領漲，最終造成 2000 年的網路泡沫；2000 年至 2008 年金磚四國崛起，帶起原物料需求大幅攀升，能源類股自其餘產業類股中脫穎而出，甚至在金融海嘯初期仍保持一小段時間的持續上漲。

而本次循環在電子商務、自動化、區塊鏈、5G、AI 等題材之下帶起新的一波科技風潮，觀察類股相對表現可以發現，疫情雖造成經濟短暫的休克式的衰退，但並未中斷本次循環的產業趨勢。

那麼本波科技股循環可以延續到何時？更多完整內容，都在財經M平方網站上！

＊本篇全文由財經Ｍ平方授權轉載。

＊＊本篇文章為MacroMicro 財經Ｍ平方的觀點分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

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