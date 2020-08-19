范振鴻｜淺談技術面無用論

文/華冠投顧分析師范振鴻

市場上使用技術分析的人不少，質疑技術分析的也不少，最常聽到的就是『技術分析都是事後論』、『技術分析是落後指標』等。筆者本身是技術面為主的操作者，累計近十年技術分析經驗，介紹了解技術分析使用上的觀念。

不管是技術分析還是基本分析，甚至近幾年開始流行的籌碼分析，其實萬宗歸一都是要去抓到「未來」有機會起漲標的，技術分析的根源，就是統計學的概念，當「發生甚麼現象」，後續「發生甚麼現象」的機率是多少，因此在技術分析的重點，其實就是去研究過去歷史上最常發生的起漲型態，當可以掌握大多數的起漲型態後，自然勝率就會提升，賺錢的機會自然也就變多。

舉凡「KD黃金交叉」、「均線糾結發散」、「W底型態突破」、「突破下降趨勢線」等，都是常聽到的技術分析用語，但是為何使用技術分析時卻常被打得滿頭包？技術面之所以吸引人，最主要就在於易學易懂，一些術語容易朗朗上口，但是大家卻忽略了「易懂難精」的事實。簡單的說，給你一把槍，扣板機誰都會，但是要打中敵人，甚至在混亂的戰場上殺敵，卻又是另外一回事。

「趨勢為師、型態為要、均線為繩、指標為輔」四句的順序說明了技術分析的廣度以及深度，想要善用技術分析在市場上獲利，不能單指考慮一項變因，而是要從廣度的趨勢方向、型態結構，再到較為細部均線配合、最後再到指標發出訊號，種種現象各個環環相扣，缺一不可，才能有效提高技術分析在市場上的勝算。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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