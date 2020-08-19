散戶保留子彈 台股上演敦克爾克大撤退？

敦克爾克是二次世界大戰盟軍的一次戰略式撤退，主要因為英法聯軍對於德國以裝甲師為主的閃擊戰缺乏應對的策略，在德軍擊穿馬其諾防線後，被迫往加萊地區的敦克爾克撤退，英法聯軍共40萬人困守在海岸地區，但希特勒延遲（猶豫）兩個禮拜，未對英法聯軍做最後關鍵的致命一擊，才有敦克爾克大撤退的行動，這40萬人也成為英法反攻的根本。

現在的台股也頗有敦克爾克的味道，為什麼筆者會如此看待呢？7月28日台股創歷史新高13031點，也同步創下天量3,439億元後，台股持續在高檔震盪整理，然而融資持續增加（5月14日融資水位1,112億元至8月13日1,501億元，增加389億元），但融券水位卻一路減少（5月14日融券張數從903,554張至8月13日688,810張，減少214,744張），軋空頭的結構不在，但短線上散戶打死不退，指數雖在高檔徘徊，中小型的OTC指數一路壓回跌破月線、回測季線，漲多回檔修正整理，不過空軍遲遲不發難，多方大軍被困守在12,500點上。

從類股資金來看，這一波回檔主要是前一波大漲的台積電、聯發科為主的電子股紛紛拉回修正，目前是金融、傳產，低基期落後補漲股撐住盤面，讓台股維持高檔不墜，除了少部分ABF載板的欣興、南電；太陽能的元晶、茂迪一路走強外，大部分電子股乏善可陳，顯見現階段操作難度越來越高。另外從目前公布第二季季報來看，市場逐步有利多不漲，鈍化的走勢，多方買氣確實不如以往強勁。

因此整體來看，雖然台股還是多方格局，但短線多方力道較弱，雖然接下來第三季是傳統電子股旺季，蘋果iPhone12、三星、小米、OPPO等新機、新筆電都將連袂上市，但許多利多題材市場已提前反映，甚至在資金效應的乘數上加大了力道，題材最終要面臨市場考驗，也是夢醒時分的時刻，是美夢或者惡夢？

當資本市場泡沫吹得越來越大時，太過美好的美夢終將變成惡夢，變盤瞬間往往令人措手不及，因此筆者認為現階段該是持盈保泰，多保留現金部位，也為後續拉回，備妥低接的子彈，才能在未來的諾曼第海岸開香檳慶祝，不致淪為加萊海岸的亡魂。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

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（中時新聞網 編輯 吳美觀 、文 分析師曾英杰）