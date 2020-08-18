鍾騏遠｜大盤拉回 個別題材股表現

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

台股今天出現修正主要的原因是美國制裁華為，並且從技術輸出著手，影響層面擴大到多數半導體、IC設計的供應鏈，包括聯發科(2454)、立積(4968)、愛普(6531)、矽力-KY(6415)等，紛紛出現跌停的現象。從技術面的角度，因為量能放大、且基期已高，出現這樣的走勢，代表是波段弱勢的開始。然而，IC設計類股下跌，資金就轉向受貿易戰影響較小的個股身上，這個族群就是以離岸風電為主，包括永冠-KY(1589)、永崴投控(3712)、潤泰材(8463)、世紀鋼(9958)、亞力(1514)等，都有相對強勢的表現。

強勢個股分析：

海華(3694)：受惠荷蘭半導體大廠-恩智浦NXP，推出全新的WIFI6產品，間接帶動公司第二季獲利表現。股價近期強勢表態之後，今天帶量再創波段新高。唯短線周轉率較高，長線佈局不妨等股價整理後，再伺機而動。

合一(4743)：公司今公告研發中的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，經美國FDA證實第一期臨床結果顯示正向。股價近期整理後轉強，再創近期的收盤價格新高。由於生技類股整理許久，籌碼相對比較沉澱，留意季線仰角的變化，以及創高量能是否跟上。

博磊(3581)：營收獲利近期轉強，第二季的美股盈餘創幾三年以來的新高，股價自上周四開始跳空上漲之後，就一路轉強向上不斷創高。近三個交易日，量能突破5%的周轉率，代表市場大戶買超的狀況相當的積極。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!