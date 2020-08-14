賴昇楷｜下周台指期將拉高結算

文/華冠投顧分析師賴昇楷

本周台股賣壓過重且成交量不太夠(缺乏追價買盤消化上檔賣壓)，兩個劣勢導致原本一馬當先的台股在本周出現回檔，表現反而不如多數國際股市。這麼說來台股是否就沒戲唱了？當然不是，因為還有不少跡象顯示「這個盤還有特定買盤在照顧」。就以作線手法來說，大盤並未跌破6月中旬以來低點連接而成的上升趨勢線，即便相對弱勢的櫃買指數同樣穩守6/12與7/28低點所連之上升趨勢線，換言之上升趨勢不變。

再以均線角度觀察，今日大盤與櫃買指數雙雙收在當日次高點及最高點，大盤重新站上所有均線、櫃買指數成功收復月線並帶動月線翻揚，兩者都在回檔洗盤後讓周線收了不錯的句點。

台股從「外在」看得到多頭持續照顧線形，更重要的是從「內在」也觀察到本周以來賣壓逐漸降到低水位，下周多頭將至少推動8月台指期在高檔結算，若能配合有效補量，將有機會展開攻擊推升大盤指數再刷新歷史紀錄。

ABF載板南電、欣興、景碩等是近期強勢主流，PCB族群還有台虹、尖點、台郡等頗為符合太極選股法，後續有機會接棒表現；蘋概股宣德、GIS-KY、奇力新等值得關注；IC設計則可留意致新、立積、世芯-KY等。

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